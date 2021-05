Conagua niega que haya negocios con el agua en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- No existe nada irregular, ni negocios oscuros entre Conagua y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama) por la disponibilidad del agua a que tiene derecho, ya que la paramunicipal, al igual como lo hacen los módulos de riego y las industrias, tiene que pagar su concesión directamente ante el área de fiscalización de la dependencia, expresó Ricardo Rodríguez Camarena.

El jefe del Distrito de Riego 075 de la Comisión Nacional del Agua señaló que esto es totalmente legal porque todo el que recibe el beneficio del agua lo tiene que pagar.

“Todos los usos tienen que pagar su concesión, y en el caso de la Japama tiene que pagar año con año su concesión a la Conagua, y eso es lo único que paga. En el caso de los módulos, cubren mes con mes, a través de Hacienda, el millar de metros cúbicos de agua que le van entregando y esto lo hacen también los industriales, ya que ellos también tienen que pagar el agua que están utilizando. Todos los usuarios, ya sea de uso agrícola, industrial, tienen que pagar, tienen una cuota que cubrirle a Conagua y, muchos de ellos, es a través de Hacienda, como es el caso de los módulos, que hacen su depósito ante esta instancia y al hacerlo se benefician de programa que se denomina devolución de agua en bloque, el cual los beneficia ya que de los que ellos pagan se le regresa un 80% para que hagan obras”.

En el caso de Japama también tiene que hacer su pago a Conagua, pero no existe ninguna negociación, ningún pago directo al distrito por recibir este beneficio.

Rodríguez Camarena insistió en que no entiende cómo se expresaron de esa manera, ya que los cobros que se hacen a los módulos es por millar de m3; a los industriales, a la Japama y a todos los concesionarios de uso doméstico saben que tiene que cubrir su cuota por su concesión; no hay nada que se pague directo o den dinero ya que eso no está permitido.