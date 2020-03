Conalep no solapará acoso escolar: Melchor Angulo

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta el momento no existen señalamientos de acoso escolar en ninguno de los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Sinaloa, puntualizó Melchor Angulo Castro, director general en el estado de la institución, al ser cuestionado sobre los “tendederos del acoso” que se han realizado en diferentes instituciones educativas.

Resaltó que no solapará este tipo de situaciones. “Nos hemos preparado con una serie de programas y protocolos, para no tener una situación de estas. Pero si existiera, no habrá contemplación con nadie, tengo esa orden y la cumpliré; por encima de los y las estudiantes del Conalep no hay nadie, no vamos a permitir ninguna falta”.

Expulsión inmediata

Asimismo, advirtió que no tolerará el acoso escolar en ninguno de los planteles, y en caso de que se compruebe ameritará la expulsión inmediata.

“No me temblará la mano para aplicarle a quien sea el castigo que deba recibir, ameritará la expulsión inmediata en caso de llegara a ocurrir. No estamos exentos ninguna institución educativa, pero están prohibidas, y constantemente estoy al tanto con directores y directoras, tenemos reuniones y estamos al tanto de cualquier cosa que ocurra.”

Explicó que ha habido quejas de algunos profesores estrictos al momento de aplicar las reglas, pero consideró que se trata de buenos docentes.

Ha habido casos de maestros porque son duros, rígidos, pero son buenos maestros; de ahí no ha pasado, porque a veces son estrictos, puede ser que se le vaya la mano a un docente al momento de aplicar las reglas en la enseñanza, porque hay maestros que no les caen bien a los alumnos

Seguridad

El lunes implementan aplicación digital en Conalep de El Carrizo

A través del programa Conalep Responsable, el director general de Conalep, Melchor Angulo Castro, puntualizó que se han activado varios protocolos de seguridad como la intensificación de la revisión aleatoria “mochila segura”, la instalación de los rehiletes electrónicos, y recientemente la implementación de una aplicación digital que permite al padre de familia verificar la hora de entrada y salida de su hijo, las asistencias y calificaciones.

El próximo lunes empezará a operar en el plantel de El Carrizo. El maestro tomará lista en una tableta y las inasistencias se enviarán automáticamente a los padres de familia y también les harán llegar la calificación de sus hijos

PARO NACIONAL

No habrá sanciones contra mujeres

En Conalep no se ejercerá ninguna sanción en contra de las mujeres que decidan sumarse al movimiento “el 9 nadie se mueve” el 9 de marzo, señaló Melchor Angulo.

“Hemos fijado un posicionamiento con los directores de los planteles. Me gustaría que todas fueran a trabajar ese día, porque necesitamos de todos y todas, pero en caso de que alguien falte no tendremos ninguna sanción, tienen la libertad de ir o no, pero les hacemos un llamado a cumplir con sus obligaciones. Condenamos cualquier atentado de violencia contra la mujer, y si alguna empleada decide no ir a trabajar no procederemos en absoluto”.