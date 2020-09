Conapesca les dice "no" a los pescadores del norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Un rotundo no, fue la respuesta que pescadores ribereños del norte de Sinaloa obtuvieron de parte de la Conapesca ante la solicitud de adelantar el levantamiento de la veda de camarón.

Juan José Sánchez Reséndiz, socio de la Cooperativa Ribereña Bachomo acusó directamente a Raúl Elenes, comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca del gobierno Federal de ir en contra de los intereses del pueblo, especialmente, de este sector productivo que actualmente enfrenta una severa crisis económica.

“Tenemos respuesta negativa, no queda mas que asentado que quienes se encuentran en la cúpula del poder también sirven a los intereses de los que siempre han servido hablando específicamente de Raúl Elenes”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que la confianza que se tuvo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador ya se perdió, pues nuevamente quedaron a la deriva ante una autoridad insensible de las necesidades del pueblo.

“No hay más que hacer, si realmente el gobierno Federal piensa hacer cambios que lo hiciera quitando ese tipo de personas que sólo sirven a los ricos y ni modo, nosotros estamos totalmente decepcionados y veremos qué acciones se van a tomar porque la gente está muy inconforme incluso con este gobierno que dijo que era el del cambio”, señaló.

Sánchez Reséndiz pidió a nombre de sus compañeros pesqueros la renuncia de Raúl Elenes al no tomar en cuenta las justificaciones que daban para que se iniciara la pesca del crustáceo como sucedió en el sur de Sonora.

“Está marcado para donde Elenes se incluna, son de los que se cuelan de la vieja escuela y que siguen con las mismas mañas. Es tan fuerte la relación de estas personas que no nada más ignoraron las indicaciones de Jaime Montes sino que también ignoraron a la Cámara local del estado y a los diputados federales y prácticamente estuvieron ignorando las indicaciones del Presidente de la República”, destacó.

Cuestionado si aún con la negativa, los pescadores pudieran salir en busca de camarón, el líder pesquero dijo que no consideran que sea lo más apropiado, pues pudiera haber repercusiones por parte de las mismas autoridades.

“Definitivamente no es lo recomendable salir, pues para eso si está bien puesta la autoridad, para amedentrar a los compañeros y como lo he dicho, las leyes están hechas para aplicarla a las personas más vulnerables pero no para los que tienen influencias. No recomendamos que salgan a pescar, claro que tampoco les vamos a inhibir eso sino que les decimos cuáles serían las consecuencias”, enfatizó.