Concaam en Sinaloa no se presta al "pan y circo del gobierno" para elegir fiscal

Los Mochis, Sinaloa.- La Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México en Sinaloa, no se ha prestado para el pan y circo del gobierno del estado para elegir al Fiscal General de Sinaloa.

El presidente de la Concaam en Sinaloa, Ricardo Beltrán Verduzco aseguró que dicho puesto ya tiene destinatario, todo que que se está haciendo alrededor de esa situación, es una simulación una farsa ya que quien decidirá quien será el fiscal, será el gobernador y ya lo tiene designado.

"Muchos de los que se registraron son paleros del gobernador, pues ya saben que no serán ellos quienes ocupen ese cargo, unos si se registraron de buena fe, pero tampoco serán tomados en cuenta", resaltó.

Beltrán Verduzco aseguró que desde la renuncia del fiscal, Juan José Ríos Estavillo ya se percibía que hay algo turbio. La convocatoria simulada del Consejo Estatal de Seguridad Pública es únicamente para cumplir, para ponerle tintes de participación, pero eso es una burla para la sociedad.

"Esto es una simulación, es circo maroma y teatro, desafortunadamente muchos abogados se han prestando para darle tintes de que hay participación ciudadana, este proceso de selección es simplemente puro formalismo, no porque les interese que el fiscal emane de la sociedad" resaltó.

El abogado dijo que el próximo fiscal será como siempre sea ha elegido a través del dedazo y mucho menos será autónomo, debido a que el fiscal es una marioneta del gobernador, se hace lo que el diga no lo que el fiscal quiera.

Leer más: Encuentran inconsistencias en cuentas públicas de municipios de Sinaloa

"El gobernador será quien lo elija, estará supeditado a las órdenes del gobernador en turno, no estamos descubriendo el hilo negro, esta es una vieja práctica que siempre se ha hecho", resaltó.

Asimismo señaló que la Concaam no apoyo a nadie ni emitió ninguna carta para recomendar a algún abogado, debido a que es una farsa a la cual no se prestaron.