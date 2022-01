Concesionarios de Los Mochis regresan camiones Puro Sinaloa porque no pueden pagarlos

Los Mochis, Sinaloa.- Los concesionarios del transporte público urbano de Los Mochis están regresando los camiones Puro Sinaloa porque no pueden pagar las mensualidades, informó Raúl Delgado Bustamante.

"Ya se regresaron algunos camiones porque no se pudieron pagar, los que estaban en un crédito normal, el permisionario que estaba haciendo el gran esfuerzo de pagarlo ya no tuvo los recursos necesarios, hay sus excepciones en esta organización, hay algunos que lograron pagarlos, incluso hasta de contado porque tienen otras actividades económicas que se los permite, pero los que se dedican exclusivamente al transporte, pues no".

El secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) expuso que lamentablemente son 6 camiones de 17 que se pidieron, los que ya han sido regresados.

"En estos momentos van 6 camiones que se han regresado, otros tres están en trámite".

Destacó que para los concesionarios que se dedican únicamente al transporte, son créditos que resultan impagables.

Dijo que al regresar las unidades, los concesionarios están trabajando con el camión que operaban anteriormente y que utilizaban como comodín cuando daban servicio a la unidad, y algunos compraron camiones más económicos.

"La mayoría de los concesionarios tenían el camión que utilizaban como comodín para sacar el camión y darle servicio, ahorita los están rehabilitando, y algunos compraron un camión más económico que el que estaban pagando para sustituir la unidad".

Añadió que estas unidades que están volviendo a utilizar son Mercedes Benz 2005 y 200, y que están en buenas condiciones todavía.

Delgado Bustamante destacó que las unidades Puro Sinaloa costaron un millón 880 mil pesos, a un crédito de 6 años con pagos de mensualidades que oscilaban entre los 38 y 44 mil pesos y un enganche de 180 a 200 mil pesos.

"A los 6 años el costo del camión se iba a ir a los los 3 millones 800 mil pesos".

Mencionó que antes de la pandemia se estaba haciendo un gran esfuerzo por pagarlos, pero cuando llegó el Covid-19 se quedaron completamente descapitalizados.