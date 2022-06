Concluye el programa "Maratón de Prevención" en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con la participación de más de 4 mil 600 alumnos, de 78 escuelas, se llevó a cabo el acto de clausura de la Feria en Pro del Desarrollo Desarrollo Humano y Prevención de Adicciones “Maratón de Prevención”, que tendrá dos días más de actividades.

El evento tuvo lugar en los jardines de la Casa de la Cultura Prof. Conrado Espinosa, en la ciudad de Los Mochis, y lo encabezó el presidente municipal de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, quien fue acompañado de Lilia Karely de Jesús Moreno Zavala, Directora de Ipama; Bruno Mizael Bernal Tarazón, Director del Instituto MIA; Alejandro Brito Acuña, Jefe de Servicios Regionales de la SEPyC; el regidor Pedro Ceballos Rendón; entre otros funcionarios municipales.

En su mensaje, el presidente Gerardo Vargas Landeros se dijo contento y sorprendido con el resultado del “Maratón de Prevención”, e invitó a todas las personas que hicieron posible dicho evento, a que continúen con este trabajo por el bienestar de las niñas, niños y jóvenes.

“Me siento muy orgulloso del equipo de trabajo que tengo, me siento feliz, contento, fortalecido, porque me están ayudando a ver a estos niños, niñas, adolescentes, que yo no sé qué porcentaje de eficiencia vayamos a tener, pero con uno de estos 5 mil, que se alejen verdaderamente de las adicciones, es un gran triunfo para nosotros”, expresó Vargas Landeros.

El alcalde de Ahome aprovechó para reconocer el trabajo del regidor Pedro Ceballos, y destacó que es quien lidera este tipo de programas que ayudan a tener niñas, niños y adolescentes sanos y proactivos.

Por su parte, Lilia Karely de Jesús Moreno Zavala, Directora del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahoma (Ipama), explicó que se superó la meta de asistencia, la cual era de 4 mil alumnos, y subrayó que tendrán algunos días más de actividades, con lo que se logrará más de 5 mil 400 alumnos participantes.

“El día de hoy es un momento histórico porque es la primera vez que se hace una actividad de este tipo aquí en el municipio de Ahome, gracias señor presidente por confiar en el proyecto y sobre todo por poner los medios para que este pudiera llevarse a cabo”, manifestó Moreno Zavala.

La Directora del Ipama también aprovechó para agradecer a todas las personas que hicieron posible el “Maratón de Prevención”, el cual explicó convocó a niños, niñas y adolescentes para la realización de actividades lúdicas, artísticas y culturales, las cuales promueven el desarrollo humano para convertir en factores de protección a los riesgos a los que están expuestos.

Detalló que a lo largo de cuatro semanas se promocionaron cinco talleres paralelos al ingreso a la Caja del Museo Interactivo de Adiciones MIA “La Nueva Realidad”.

Bruno Bernal, Director del Instituto MIA, se dijo muy contento de estar en Los Mochis, siendo el séptimo municipio que visitan con este proyecto, donde gracias a la participación que se tuvo en Ahome han logrado superar la meta con 20 mil 800 usuarios impactados.

Aprovechó para agradecer la participación y el redoble de esfuerzos por parte del municipio de Ahome, donde destacó que se logró complementar el proyecto de MIA “La Nueva Realidad” con una Feria de Prevención en la cual los participantes realizaron diversas actividades.