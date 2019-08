Condenable la situación que se vive en El Jitzámuri: PVEM

Los Mochis, Sinaloa.- Pese a que no les llega una sola gota de agua, los recibos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) no dejan de llegar a El Jitzámuri, cobrando un “servicio básico” que no se tiene, manifestó Francisco Miranda Castro, coordinador municipal del Partido Verde en Ahome.

“Son muy loables las personas que han llevado agua embotellada a El Jitzámuri, pero con tres litros por familia no se arregla. Necesitamos que el alcalde Billy Chapman ponga manos a la obra inmediatamente y dé luz verde para efectuar los trabajos necesarios y arreglar la problemática. No es difícil realizar las acciones cuando se tiene claro que lo más importante es servir a la gente”, aseveró Miranda Castro.

