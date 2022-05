Confirman cierre de dos colegios en Los Mochis por casos Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Un total de tres escuelas privadas de Los Mochis registraron la mañana de este lunes casos positivos de Covid-19 entre sus alumnados, confirmó Alejandro Brito Acuña.

El jefe de Servicios Regionales en Ahome dijo que uno de ellos es el Nueva Senda el cual tiene un caso positivo, otro en el Gamy con otro caso y dos casos más en el Centro de Educación y Cultura de Los Mochis.

Ante ello, dijo, dos instituciones tomaron la determinación de volver a clases virtuales en tanto estos alumnos no se recuperen en su totalidad y se garantice que no representan un riesgo de contagio.

“El colegio Nueva Senda es el único que continúa de manera presencial, los otros dos decidieron estar de manera virtual para ver el comportamiento de contagios que pudiera haber, esperemos que no pase a mayores y no haya más contagios”, indicó.

En ese sentido, añadió que se le está dando seguimiento a todos los planteles que tienen en este momento algún caso de Covid-19 todavía por lo que pidió mantener activos los protocolos sanitarios.

“Les pedimos no bajar la guardia, que sigan haciendo el lavado de manos en la entrada de la escuela, del salón, el gel, todas las medidas preventivas que ya se han mencionado mucho, hay que seguirlas utilizando porque todavía seguimos teniendo algunos contagios, no hay de qué alarmarse pero hay que seguir cuidándose, debemos estar pendientes para que no hay un repunte y que esto no impida que sigan las escuelas de manera presencial”, enfatizó.