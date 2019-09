Confirman despido de asesor de síndica Procuradora

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno a través de la Dirección de Administración, ordenó el despido de Alan Rubio quien se venía desempeñando como fiscal contable y administrativa desde la Sindicatura de Procuración.

Así lo confirmó la propia responsable de dicha área gubernamental, Angelina Valenzuela Benítes quien dijo que una vez más, el mandatario municipal ejercer violencia política en su contra al afectar de manera directa a su equipo de trabajo.

La funcionaria municipal atribuyó esta baja del empleado al trabajo que venía realizando en torno a la investigación de ciertos hechos que calificó como irregulares.

“A todas luces es una represalia, un acotamiento, no les basta, sigue con lo mismo, aquí no es tierra de nadie, de verdad cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene que hacerlo y si no tenemos nada que temer ni nada que esconder entonces porqué al que hace la supervisiones y la revisiones de las dependencias trata de hacerle eso, despedirlo”, enfatizó.

Valenzuela Benítes explicó que el ahora exservidor público le solicitó a ello, siendo su jefa directa, un permiso de cinco días sin goce de sueldo regresando el día 4 agosto y fue hasta principio de este mes cuando se le dio de baja.

“Fue en razón de un permiso, como es mi personal yo lo autoricé sin goce de sueldo, fue de algunos días, tenemos los sellos y todo de recibido notificándoles, no pidiéndoles permiso, porque repito, es mi personal, ellos no tienen porque meterse en esos asuntos porque es mi personal”, detalló.

En ese sentido, reiteró que esta acción es para perjudicarla de manera directa, “es muy curioso porque se fue sin goce de sueldo, le descontaron los días y le siguieron pagando dos quincenas después, después le retribuyen lo que le descontaron, entonces, realmente se ve a todas luces la alevosía y ventaja, el daño que quieren causar, el boquete que quieren causar a mi función y casualmente me despiden el que supervisa y revisar las dependencias”, destacó.

Por último, lamentó que ciertos funcionarios como el director de Administración, Gilberto Estrada Barrón actúen sólo porque se los manda el alcalde y no por lo que establecen las leyes y reglamentos.

“Recursos humanos como lo he dicho en varias ocasiones no es la dirección que ejecuta, la dirección que gira las instrucciones es Administración y como te lo digo, ellos dicen que se deben alguien (al alcalde) y eso es lo que hacen, reciben instrucciones del presidente municipal”.