Confirman dos casos de dengue en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Dos casos de dengue se confirmaron en el municipio de Ahome: uno en el fraccionamiento Nuevo Horizonte y otro más en el ejido Felipe Ángeles, confirmó el jefe de Jurisdicción Sanitaria 01, Omar González Corral.

Explicó que el primero se registró el pasado mes de septiembre y el segundo en este mes de octubre. Al momento de registrarse se aplicó un cerco sanitario y una vigilancia permanente para evitar un nuevo caso.

Sin embargo, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica número 41 en Ahome se tienen 37 casos probables y uno confirmado; un caso probable en Choix, así como uno probable y uno confirmado en El Fuerte.

En total en todo el estado se tienen confirmados 56 casos de dengue y 546 probables.

Combaten al mosco

González Corral señaló que la lucha contra el mosco transmisor Aedes aegypti se está intensificando después de las lluvias, ya que es en esta época del año cuando el insecto se desarrolla aún más.

“Sin la ayuda de la gente no vamos a poder nunca porque podremos fumigar, entregar y aplicar larvicida. Si ellos no tienen el cuidado de tener sus hogares limpios de recipientes que acumulen agua, si no los lavan, si no lo tiran, no los voltean, no los destruyen, entonces seguirá el criadero de moscos ahí”, explicó.

El jefe de Jurisdicción Sanitaria 01 informó que al momento se han fumigado cerca de nueve mil hectáreas en toda la Jurisdicción que abarca los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix, así como más de 1,200 toneladas de cacharros recolectados.

“De seguro fueron (los cacharros) un criadero ideal para el mosco si los hubiéramos dejado en ese lugar. Anda todo el equipo de Vectores trabajando casa por casa, trabajando en cada comunidad para combatir el mosco”.

Salud Municipal no ha canalizado casos sospechosos de dengue

A pesar de que el sector salud ya tiene registro de casos confirmados y otros más como sospechosos de dengue, la Dirección de Salud Municipal no ha canalizado a ningún paciente por presentar los síntomas de esta enfermedad transmitida por el mosco, confirmó Francisco Espinoza Valverde, responsable de la dependencia municipal.

“Las cifras que ellos tienen son las mismas que teníamos: un caso importado confirmado que venía de Jalisco y había habido tres sospechosos, son los datos que teníamos al menos el lunes pasado”.

El funcionario municipal sostuvo que al menos hasta donde él tiene conocimiento, los casos sospechosos no han sido confirmados; por lo tanto, no pueden ser considerados como positivos.