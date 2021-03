Conflicto entre Billy Chapman y Angelina Valenzuela, en la mira del Gabinete de Seguridad de AMLO

Los Mochis, Sinaloa.- El conflicto entre el alcalde con licencia de Ahome, Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman Moreno, y la síndica procuradora con licencia, Angelina Valenzuela Benites, está en la mira del Gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario dio a conocer durante su conferencia mañanera de hoy, que se está dando seguimiento a los casos de amenazas a candidatos y candidatas en el país con el objetivo de protegerlos, esto a través del Plan de Protección a Candidatos y Candidatas, que hasta el 10 de marzo tiene identificados seis situaciones de riesgos en seis estados distintos del país, entre estos Sinaloa, por el conflicto entre Billy Chapman y Angelina Valenzuela en Ahome, quienes han tenido diferencias desde el comienzo de la administración municipal.

Dichas situaciones son catalogadas en tres niveles de riesgo; hecho grave, hecho relevante e información preventiva. Sin embargo, no explicó el significado de cada uno de los niveles de riesgo.

Especificó que al caso de Billy Chapman y Angelina Valenzuela en Ahome se está dando seguimiento por "presuntas amenazas", calificado como un hecho relevante.

En la lámina presentada por el presidente López Obrador, se especifica que el caso de Ahome, Sinaloa, se analiza el "conflicto entre el presidente municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno y la síndica procuradora del municipio de Ahome, Angelina Valenzuela Benites por presuntas amenazas e intimidación".

Los otros cinco casos fueron ubicados en el estado de Nuevo León, Ciudad de México, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato.

Conflicto

Como Debate informó, el pasado 29 de noviembre de 2018, la síndica procuradora con licencia, Angelia Valenzuela, presentó una denuncia/querella contra el presidente municipal Manuel Guillermo Chapman. por amenazas e intimidación desde que asumieron el cargo el 1 de noviembre.

De acuerdo con el documento presentado en la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía del Estado, del cual Debate tiene copia, la Valenzuela Benites se presentó ante ellos por sentirse hostigada por guardias en carros con vidrios oscuros frente a su casa y en el trayecto desde su domicilio hasta el Palacio Municipal.

Según la narración de hechos, desde el 30 de octubre ha sentido el desprecio del alcalde Billy Chapman, incluso no la saludó el día de la toma de protesta.

Luego de que la síndica con licencia denunció Chapman y a algunos de sus funcionarios de primer nivel por actos de violencia política y de género, el Tribual Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) ordenó a Chapman a disculparse públicamente con Angelina Valenzuela, en diciembre de 2019.

Angelina Valenzuela pidió licencia el pasado 4 de febrero de 2021 después de registrarse como aspirante a la candidatura a la alcaldía de Ahome por Morena, mientras que Billy Chapman pidió licencia el pasado sábado 6 de marzo para buscar la Diputación Federal del Distrito 02.

Proteción a candidatos

Como se recordará, en su conferencia matutina del 4 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para proteger a candidatos durante las elecciones de este 2021.

Señaló que su gobierno busca que las elecciones se lleven a cabo con total libertad en el ejercicio de la democracia, sin la intervención de la delincuencia del crimen organizado y de cuello blanco.

"Plan para darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en los procesos electorales" dijo López Obrador.