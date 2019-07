Congreso destina 30 mdp para atender a desplazados

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de darle certeza y tranquilidad a cientos de familias que han sido desplazadas de diversas zonas del estado, el Congreso del Estado otorgó al estado 30 millones de pesos.

Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, adelantó que ya se han tenido reuniones en el sur, centro y norte del estado a fin de llegar a un acuerdo con los interesados, viendo sus necesidades y prioridades.

Mesas de trabajo

“Hemos tenido mesas de trabajo intersecretariales en donde interviene el Gobierno del Estado y el Gobierno federal, así como la Comisión de Derechos Humanos para ir tomando las delimitaciones para que los recursos se apliquen de manera transparente y en apego a la legalidad”, dijo.

Da click a la estrella de Google News y síguenos

Asimismo, indicó que a través de un censo que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Occidente se podrá trabajar en este tema buscando cumplir con las características necesarias para tener claro cuál es el desplazado, en dónde está, dónde han vivido y cuándo se desplazó.

“Ellos (desplazados) se han estado poniendo de acuerdo, hay un grupo de desplazados en el sur que buscan acciones encaminadas a la vivienda y están avanzando y nosotros junto con ellos en la posible compra, ya muy avanzada de un predio donde quepan entre 200 y 270 familias, tendrán un terreno para ir luego a buscar recursos y programas federales y estatales para encontrar alternativas, para luego crear vivienda”, abundó.

Ricardo Madrid, titular de Sedeso Sinaloa. Foto: EL DEBATE

Por definirse

El funcionario estatal señaló que hay otro grupo que busca apoyos económicos para poner algún negocio o para cubrir alguna necesidad, tema que de igual forma va muy avanzado.

“Y una última vertiente que ha estado saliendo, son apoyos para poner negocios, nos han dicho que los esperemos porque creen que les conviene más comprar con ese recurso un terreno. Es un recurso etiquetado para este ejercicio fiscal en el 2019 y tenemos que ejecutarlo este año”, aclaró.

Compromiso

En ese sentido, Madrid Pérez explicó que este recurso no se ha ejecutado debido a que el censo que realiza la UAdeO no ha concluido y por lo tanto, desconocen o no tienen la certeza en qué tiene que invertirse.

“No se ha ejecutado porque nos dimos a la tarea de realizar un censo en donde nos apegamos a la universidad, ese recurso se tendrá que aplicar este año porque de lo contrario no podremos pedir más si es necesario”.

Con respecto al predio que podrían comprar para estas familias que están en el sur del estado, explicó que lo buscan en conjunto con la Comisión de Vivienda y los mismos interesados, con el objetivo de que sea viable para estas familias.