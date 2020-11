Congreso exhorta a Chapman abrir la Clínica Mi Salud de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Diputados locales hicieron un exhorto al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman, para que se conduzca con institucionalidad y prudencia para dar solución a la clausura de la Clínica Mi Salud de la Ciudad de Los Mochis.

A través de un posicionamiento propuesto por la presidenta de la Comisión de Salud, Guadalupe Iribe, los legisladores se pronunciaron por que el Ayuntamiento de Ahome se ponga a disposición y se conduzca bajo la legalidad, en la intención de aperturar, de nueva cuenta, la clínica Mi Salud, sobre todo, en este contexto de pandemia, en el cual, el acceso a la salud es primordial a la población.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al posicionarse, desde Tribuna, en la sesión ordinaria de este martes, la legisladora del PRI, manifestó que son frecuentes los actos de autoritarismo y maltrato en que el munícipe incurre desde su gobierno, por lo que el Congreso no podía ser indiferentes ante este caso de atentando contra la libertad de expresión del periódico EL DEBATE y sus colaboradores.

Dijo que, el gobierno municipal debe quitar los sellos de clausura a la clínica Mi Salud de empresas EL DEBATE, porque no se puede limitar el servicio a la población que se atendía sus padecimientos a un bajo costo.

Sin darse cuenta que lo que daña es la salud de los ahomenses la clausura de la Clínica Mi Salud, es una verdadera irracionalidad y una notable imprudencia por parte del Presidente Municipal, públicamente se han documentado diversos episodios vergonzosos y condenables de autoritarismo, soberbia y de misoginia, nos lastiman a todos como personas y como sociedad, expresó.

El legislador de Morena, Juan Ramón Torres Navarro se sumó al posicionamiento y manifestó que, “Chapman ha quedado a deber bastante a la ciudadanía de Ahome; ha actuado por ocurrencia y sin un plan de trabajo.

Sin embargo, anticipó el voto en contra del grupo parlamentario de Morena sobre el punto de acuerdo sometido al Pleno, al considerar que, el Congreso no tiene facultades para mandatar al Ayuntamiento sobre sus actuar y que el caso, debería llevarse a los tribunales judiciales para que ambas partes lleguen a un acuerdo.

Ojalá sea más racional y pensante con su pueblo, que la gente ocupa de salud, no son momentos para que actúe esa manera. Yo siempre me voy a pronunciar por el pueblo humilde (y) hacemos votos por que se utilicen las instancias legales para que ambos lleguen a un acuerdo para el bien de nuestra sociedad, asentó.

Mario Rafael González Sánchez, del Partido del Trabajo, manifestó su preocupación por las personas que no han podido atenderse ante la clausura de la clínica Mi Salud: embarazadas, niños y personas de la tercera edad que no cuentan con la rentabilidad económica para poder tratarse en otras clínicas particulares y no cuentan con seguridad social.

Hizo un llamado para que el resto de sus compañeros votaran a favor de la propuesta de punto de acuerdo de la legisladora Iribe, al considerar que resulta más importante pugnar por el bienestar de los ahomenses que enfocarse en conflictos de intereses o políticos entre partidos.

Tienen carencias de salud, el sistema de salud no alcanza para satisfacer y esta clínica particular es el “mejoralito” de los pobres; sí es un conflicto de intereses y nos corresponde hacer un pronunciamiento y el PT está a favor de aprobar el punto de acuerdo del hecho que haya cerrado la clínica, no lo hagamos por colores partidarios, hagámoslo por el pueblo ahomense, externó.

Por su parte, el diputado José Antonio Crespo López hizo un llamado para que, la empresa EL DEBATE y el Ayuntamiento de Ahome lleven su conflicto a las instancias judiciales y que, en el marco de la legalidad, se dé solución a la problemática de salud.

Después de la larga discusión entre legisladores sobre el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, finalmente la Mesa Directiva sometió a votación el tema, sin embargo, por mayoría de votos, se desechó la propuesta, es decir que, el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución no fue considerado como tal con 15 votos a en contra y 12 votos a favor.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud.