Congreso intervendrá hasta que se haga relleno sanitario en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque ya existe un terreno que ha sido desazolvado y aparentemente acondicionado para iniciar la construcción de un relleno sanitario, la realidad es que aún no existe indicios o pruebas de que se vaya a realizar un proyecto como tal, declaró Roxana Rubio Valdez.

Sin embargo, la diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable dijo que de parte del Congreso ya se iniciaron algunas investigaciones, sobre todo en aquellas dependencias en las que corresponde de manera directa el otorgamiento de permisos, y aseguró que hasta el momento no existe tal trámite.

Investigaciones

El poder legislativo no es la instancia correspondiente en este caso. Es la Secretaría de Desarrollo Sustentable como lo es la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que son quienes hacen los trámites para los permisos y hasta donde yo sé, no existe ningún permiso para un relleno sanitario, dijo.

Asimismo, recordó para que este tipo de obras se requiere seguir la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual indica todo el protocolo que se tiene que seguir para echar a andar una obra como tal, que debe de obedecerse al pie de la letra, pues de lo contrario estarían incurriendo en una falta muy grave que trae serias consecuencias.

Esta norma es muy clara en este tipo de proyectos. En ella se establecen los requisitos que van para la preparación del terreno, así como para el diseño del relleno sanitario, la operación, construcción hasta llegar al cierre del proyecto. No existe en este momento tal trámite y no hay ninguna construcción, hasta donde sé; lo que hay es una plancha.

La legisladora local comentó que uno de los principales requisitos para concretar un proyecto como tal es necesario contar con el estudio de impacto ambiental, pues es la forma de garantizar que un proyecto como tal no tendrá afectaciones en el medio ambiente y para la población que habita cerca de estos proyectos.

Y para todo esto te repito, no es el Congreso legislativo el responsable de llevar a cabo estos trámites sino es el poder ejecutivo, pero eso no significa que no estamos al pendiente de lo que sucede.