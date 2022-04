Congruencia y compromiso social se mostró al votar en contra de la reforma eléctrica: PRI Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio muestras de congruencia y compromiso social, al votar en contra de la regresiva y engañosa Reforma Eléctrica, manifestó César Emiliano Gerardo Lugo.

El Presidente del Comité Municipal del PRI en Ahome destacó que el tricolor demostró con hechos lo que Morena y aliados, pretenden ocultar de una Reforma Constitucional dañina y obsoleta que llevaría a un retroceso en el desarrollo del País.

“Ayer nuestro Partido mostró congruencia ante los Mexicanos, hemos dicho muchas veces que queremos lo mejor para nuestro País y para las Familias Mexicanas así que con hechos lo demostramos junto a los Partidos de oposición a Morena como el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano que juntos rechazamos la propuesta de Reforma que presentó Morena ante el Congreso. Esta reforma venía a darle un retroceso al desarrollo del País”, apuntó

El líder del tricolor en Ahome señaló que el PRI, tiene muy claro las intenciones de dicha Reforma, la cual, Morena entre la mentira y simulación, pretende hacer creer a la población de sus grandes beneficios.

Ya lo dijo nuestro Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, "los tiempos de Morena nada tienen que ver con los tiempos de México", lo que el Gobierno propone en su iniciativa de energía eléctrica hará que suba los precios de la luz, que muchas Pequeñas y Medianas Empresas tengan que cerrar por los altos precios o porque sencillamente no tendrían energía. "El PRI no aprobará ninguna reforma que no sea útil para el país”, asentó.

Gerardo Lugo, reconoció que el PRI, al igual que los Partidos que conforman la alianza "Va por México”, están convencidos que el País necesita una Reforma que garantice en primer término, tarifas de energía más bajas, un verdadero impulso a las energías limpias, un total respeto a los compromisos internacionales que tiene México, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, que apoye al sector productivo para impulsar la competitividad, la defensa y cuidado del medio ambiente.

En ese sentido, el presidente del PRI en Ahome, reveló que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está por presentar una contrapropuesta legislativa que beneficia a los sectores más vulnerables, al sector productivo y al campo; en la que aseguremos una competencia efectiva entre Proveedores de energía para asegurar que el Consumidor la tenga al menor precio posible, que de garantía a la inversión Nacional y Extranjera, para que se establezcan más plantas generadoras; se creen más empleos y existan trabajos dignos para los Mexicanos, que ademas fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, que tenga como prioridad cuidar al medio ambiente.

“El PRI, siempre está del lado de la gente, estamos del lado del pueblo y de todo lo que beneficie. Se presentará una propuesta para mejorar la economía de los Mexicanos, que le diga Sí a la generación de empleos, Sí al apoyo a las clases populares, Sí a que baje la energía eléctrica y tener un mejor futuro como País”, apuntó.