Conmueve el apoyo de miles de personas para el perrito Rodolfo

Los Mochis, Sinaloa.- La unión de miles de personas por la trágica muerte de Rodolfo el pasado domingo es muestra del respeto y el cariño que existe hacia los animales; por lo tanto, las autoridades deben de tomar cartas en el asunto, declaró Héctor Ibarra Flores.

El presidente de Canacintra Los Mochis señaló que quizá es necesario que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, retome y dé para adelante a la Ley de Protección Animal, la cual vetó por la prohibición a la tauromaquia en Sinaloa que incluía la reforma.

“El derecho a la calidad de atención a los animales debe de existir, no se debe de olvidar, no podemos ser insensibles en ese aspecto, tenemos que actuar y respetar. Yo soy muy afectivo a las mascotas, a los perritos y, la verdad, sí duele que no haya un respaldo. Se ha perdido atención a los animales callejeros por decir algo y la iniciativa privada tuvo que tomar las riendas que tuvo que tomar el gobierno; no se vale, para eso existe y han existido dependencias que se deben”, abundó.

Asimismo, aplaudió la manifestación masiva que se realizó en exigencia de justifica para el perro que perdió la vida de manera brutal en manos de un joven hace algunos días.

“Me parece muy bien que se tomen esas medidas siempre y cuando sean de manera pacífica. Obviamente fue algo muy fuerte (matanza del Rodolfo), no podemos aplaudir ese tipo de acciones y si se tiene que manifestar la ciudadanía al respecto, no se vale el maltrato animal. Me pareció muy buena la reacción de la ciudadanía, pero hay que cuidar las formas porque hay que ser muy respetuosos con el tema y que se aplique la ley como se tenga que aplicar”.

Sin medidas

En cuanto a la aglomeración de personas, el líder del sector industrial dijo que aunque es de reconocer la unidad para defender a los animales, reconoció que es preocupante que no se hayan tomado las medidas sanitarias recordando que aún existe la contingencia sanitaria por el covid.

Y es que fueron miles y miles de personas que se dieron cita al mediodía del pasado domingo para marchar por las principales calles de la ciudad hasta llegar a las oficinas de la Vicefiscalía en donde a una sola voz, exigieron un castigo para el responsable.

“Definitivamente eso sí me llamó mucho la atención, porque vemos que no se tomaron esas medidas. En mi punto de vista se salió un poco de control pues pudo haber sido mucho mejor en cuanto a las medidas sanitarias, pero el impacto de la manifestación fue favorable.”