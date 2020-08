Conoce los protocolos de medidas para la asistencia a misas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El párroco Pbro. Yasser Horacio López Rocha, de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima Los Mochis, da a conocer a los feligreses las medidas sanitarias que se implementan en el templo para la celebración de las misas, con el fin de evitar contagios de coronavirus.

Las misas que se realizarán de lunes a sábado serán en un horario de 7:00 am y 7:00 pm. En tanto, las misas de los domingos se llevarán a cabo a las 7:00 am, 10:00 am, 12:00 pm, 1:00 pm, 6:00 pm, 7:00 pm y 8:00 pm.

La única entrada a la parroquia será por la calle Ignacio Ramírez, en donde se encuentra la puerta principal de la iglesia. En la entrada se sanitizará el calzado de los asistentes, se tomará la temperatura y se aplicará gel antibacterial, además se pedirá el uso obligatorio de cubrebocas.

El templo tendrá un aforo de 95 personas. El edificio está bajo el programa de sanitización ante el Covid-19.

El equipo de recepción guiará a los feligreses hasta el lugar donde participará en la celebracion de la misa.

Cuidando el tema de sana distancia, se divide el templo en dos bloques de bancas: primero bancas individuales, donde se podrán sentar máximo dos personas; también una sección para bancas familiares frente a la Capilla del Santísimo, las cuales se reservarán para que puedan ser ocupadas por familias que viven en un mismo hogar (estas serán para máximo cinco personas)

Durante la misa

En cuanto al rito de la paz que se realiza durante la misa, se indica a los asistentes que no se podrán saludar de mano, y en lugar de ello, sólo bastará con inclinar la cabeza.

La comulgación se estará realizando preferentemente en la mano, para que la persona lleve por sí misma la eucaristía a la boca. Para esto se pide hacer fila tomando en cuenta la sana distancia.

Respecto al tema de la colecta, esta se realizará hasta el final de la santa misa con el fin de cuidar la limpieza de las manos.

Al finalizar la misa, los feligreses saldrán por las puertas laterales. Al salir del templo, el atrio estará acordonado para evitar que los asistentes se queden en el lugar, por lo que se les pide regresar directamente a sus hogares.

Asimismo, recomiendan a las personas que se encuentran en grupos de riesgo de presentar complicaciones a causa del Covid-19, como adultos mayores, o personas con alguna enfermedad degenerativa, y niños menores de 12 años, que se queden en sus casas y puedan seguir las misas a través de las transmisiones en vivo por la cuenta de Facebook Parroquia Nuestra Señora de Fátima Los Mochis, los domingos a las 6 de la tarde.

Misas del domingo

Para poder participar en las celebraciones de la misa los domingos en horarios de 10:00 am, 12:00 pm y 7:00 pm, deberán seguir el procedimiento para reservar su asistencia comunicándose a la oficinal parroquial al teléfono 668 812 0820 de lunes a sábado en horario de 9:00 am a 1:00 pm, y de 4:00 pm a 6:00 pm, o bien ingresar a la página www.misaenfatimalosmochis.eventbrite.com y registrarse.

