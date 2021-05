Consejo Distrital 05 en espera de la reimpresión de las boletas de diputación local en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El Consejo Distrital Electoral 05 de Ahome se encuentra a la espera de la reimpresión de las boletas de la diputación local, informó Martina Elizabeth Obeso Haro, presidenta de este Consejo Distrital.

Esto como parte del cumplimiento del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) a la sentencia dictada por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se determinó que solo se debió haber aprobado el registro de esas candidaturas por el partido que los postuló en el proceso electoral anterior, y rechazar el registro de los partidos que se le sumaron en candidatura común.

"Ahorita se debe de estar trabajando en el diseño, en la oficina central del IEES están trabajando sobre ello y no me ha informado el tiempo en que me llegaran las boletas".

Obeso Haro manifestó que las boletas de candidatos a la alcaldía y gubernatura ya están listas.

"El conteo, sellado y agrupamiento de boletas ya está hecho de las dos elecciones (alcaldía y gubernatura), nada más en espera de que me lleguen las boletas a diputación para cumplir con lo que dice la norma de la entrega de la documentación en tiempo y forma al funcionario de casilla".

De esta manera, Cecilia Covarrubias, quien era la candidatura del quinto distrito por la Morena y PAS, solo aparecerá como candidata de Morena. Mientras que el Partido Sinaloenses registró como candidata por este mismo distrito electoral a Virginia Monrreal Calvo, quien aparecerá en las nuevas boletas.

