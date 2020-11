Consejo de Japama tiene la obligación de revisar a detalle los resultados de la auditoría

Los Mochis, Sinaloa.- El Consejo de la Japama tiene la obligación y la responsabilidad de revisar a detalle el informe que el Órgano Interno de Control entregue luego de que revise la documentación que el gerente general de la paramunicipal Guillermo Blake Serrano entregó el pasado martes como respuesta a las observaciones que resultaron de la auditoría.

Así lo consideró Héctor Ibarra Flores, presidente de Canacintra Los Mochis, quien dijo que al menos desde su trinchera buscarán que las cosas en torno a este tema no sólo queden claras, sino que se ejerzan acciones en caso de resultar hechos ilícitos, como la activación de soluciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Se entregó la documentación sobre las 164 observaciones, el Órgano tiene que determinar si es factible lo que le están entregando en las respuesta, esto ya lleva otros 15 días más. A lo que voy es que el proceso está bien, en lo que no me cuadra desde un principio como Consejo es conocer todo el proceso y soy abierto en ese tema, me gusta ser claro. Ahora les toca convocarnos como Consejo para determinar los puntos, los pros y los contras, y como siempre lo he comentado, el plan de solución y si hay implicados, pues saber cuál va a ser la sanción a aplicarse”, precisó.