Consejo inicia investigación del pago a exfuncionarios de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- “A simple vista parece ser que alguien más está cobrando sus sueldos”, expresó el presidente de Coparmex Los Mochis, Jorge López Valencia, sobre la información que dio a conocer EL DEBATE del pago a exfuncionarios municipales que continúan en nómina del Ayuntamiento.

Dijo que la relación laboral del Ayuntamiento con el exsecretario Andrés Estrada Orozco y el exdirector de Comunicación Social David Membrila Cisneros debió terminar en el momento en que salieron de la administración municipal, es decir, el 24 de marzo y 12 de junio, respectivamente. “Hasta ahí hubiera terminado la emisión de estos pagos”.

Solicitud de información

López Valencia aseguró que el pago de sueldos a exfuncionarios es un tema que debe investigarse a fondo, por lo que se dio a la tarea de solicitar al Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome que con su representación soliciten la información correspondiente al departamento de transparencia de la actual administración municipal.

“Esperamos tener en plazo pronto esa respuesta. No quisiera especular al respecto, pero hay que descartar que esos sueldos que se están pagando a gente que ya no está trabajando en el municipio. Puede ser que esas personas no lo estén recibiendo, sino que alguien más esté cobrando por ellos; por eso es que hemos hecho esa petición al Consejo Ciudadano para que pida la información y poder descartar o eliminar esa situación”, explicó.

La información es pública en la página oficial del Ayuntamiento de Ahome.

Que no cobran

Mientras tanto, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, se limitó a decir que esa información es errónea porque el municipio no mantiene el pago a los exfuncionarios en mención.

No explicó por qué aparece en la página que ellos por obligación deben presentar a los ahomenses.

“Primero que todo, es absolutamente equivocado informar a la ciudadanía que exfuncionarios están recibiendo un pago a partir de que ellos renunciaron a su cargo, a sus funciones en el gobierno municipal, es totalmente errónea esa información.”

En ese sentido, dijo para este tema hay una explicación técnica del porqué esa información de los pagos se está manejando.

La tesorera municipal Ana Ayala justificó diciendo que esa información se encuentra en esos tiempos por los mismos lineamientos que marca la Ley de Transparencia, que es documento contable semestral.

Para entender...

Exfuncionarios de Ahome siguen en nómina

EL DEBATE informó que al menos hasta el 31 de diciembre del 2019, David Eloy Membrila Cisneros y Andrés Estrada Orozco, exdirector de Comunicación Social y exsecretario del Ayuntamiento de Ahome, respectivamente, aparecieron en la nómina del 31 de diciembre de 2019, cuando salieron en marzo y junio, respectivamente.

Según la página municipal www.ahome.gob.mx en la ventana de transparencia, Membrila Cisneros recibió 33,586.35 pesos, mientras que Estrada Orozco cobró 55,000.00 pesos por concepto del monto de la remuneración bruta, de conformidad al tabulador de sueldos y salarios que corresponda.