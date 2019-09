Consideran poco apoyo del gobierno Federal para Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Aún cuando el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha presumido la buena relación que existe con el gobierno Federal, la realidad es que el estado podría tener mayor apoyo por parte del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo declaró Jesús Valdez Palazuelos, presidente del Comité Estatal del PRI quien reconoció el trabajo del mandatario estatal, pero añadió que es necesario que se concreten más y mejores proyectos que mejoren la calidad de vida de los sinaloenses.

“Yo le pregunto qué dice la gente de las colonias populares, yo no veo los programas de pavimentación como en sexenios anteriores, de infraestructura. Yo no los estoy viendo, no sé si ustedes estén viendo alguna infraestructura grande que se esté desarrollando aquí en Mochis”, sostuvo.

El dirigente del tricolor en la entidad se contradijo al ser cuestionado sobre si el gobernador da información errónea sobre la relación que existe con el Ejecutivo Federal.

“Si a Sinaloa no le llega el recurso prometido del gobierno Federal para la ejecución de diversas obras importantes en los municipios del estado, no le va a ir muy bien. A Sinaloa nos va ir mejor si llegan los recursos que Sinaloa requiere y que nos regresen los programas que queremos”, comentó.

En ese sentido, insistió en que no sólo Ordaz Coppel y sus funcionarios están comprometidos en sacar adelante su trabajo; sin embargo, es necesario el recurso federal.