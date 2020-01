Consideran positiva la visita de funcionarios federales a Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La visita de funcionarios federales es un aliciente para el sector productivo, pues es muestra de que de parte del gobierno existe el interés por mejorar las condiciones económicas, consideró Jorge López Valencia.

El presidente de Coparmex delegación Los Mochis se dijo contento de la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, así como del titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, el pasado viernes en un arranque de dos importantes obras en el puerto de Topolobampo.

Precavida

Sin embargo, hizo hincapié en que no hay que echar las campanas al vuelto, pues aunque se les pudo plantear las necesidades de la región, hasta que no se concreten los apoyo se podrá decir que estas visitas rindieron fruto.

“La verdad es que nos parece inédito que un secretario de Hacienda venga a verificar los sitios donde se pretendan hacer las inversiones, y esto pues habla bien de la Secretaría de Hacienda, envía buenas señales, aunque no hay que echar las campanas al vuelo. Si él ya hizo algún compromiso hay que estar muy pendientes y darle seguimiento”, indicó.

Jorge López Valencia, presidente de Coparmex Los Mochis. Foto: EL DEBATE

Panorama

Cuestionado si con estas visitas cambia un poco la postura que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido hacia el sector empresarial, a quienes a catalogado incluso como sus enemigos, el líder de los empresarios dijo: “el discurso del presidente López Obrador no ha cambiado, sigue polarizando, sigue achacándole a los empresarios que somos los culpables de todo lo que está pasando en el país y eso no es bueno, trae mucha incertidumbre, o sea, no genera confianza ese mensaje”.

López Valencia señaló durante un encuentro privado al que fueron invitados se tuvo la oportunidad de plantear al secretario de Hacienda las inquietudes y necesidades, e hizo un compromiso de revisarlas.