Consideran que al programa de salud Insabi le falta madurar

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque oficialmente ya arrancó, la realidad es que al programa de salud Insabi aún le falta madurar para que el beneficiado conozca hasta dónde puede recibir atención y de qué forma.

Pero no solo el derechohabiente, sino también el mismo personal del sector Salud, quienes serán los responsables de llevar a cabo dicho beneficio, declaró el senador de la República, Mario Zamora Gastélum.

“La legislación del programa ya se dio, pero no sacaron las reglas de operación, lógicamente no están listos los institutos, mucha gente no sabe, hay un total desconocimiento porque hay lugares en donde están cobrando”.

En ese sentido, dijo que se perdió uno de los temas quizá más importantes, que es la atención de enfermedades de tercer nivel que el Seguro Popular tenía, como tal es el caso del cáncer, pues en Insabi queda fuera quedando solo la atención de padecimientos de primer y segundo nivel.

“Un compañero senador decía que el presidente hablaba que con un 10 por ciento de los funcionarios que fueran honestos era suficiente, pero se requiere de talento para poder ejecutar las cosas y que se hagan bien, no quiero juzgar, de un día otro a lo mejor no se logran las cosas, pero vemos que el arranque ha sido muy malo”.