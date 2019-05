Consideran que existen violaciones en la adquisición de ambulancias

Los Mochis.- Si se revisa el reglamento de Adquisiciones, hay claras violaciones al proceso de licitación pues no coincide el que a sólo 2 horas de supuestamente haberse emitido y firmado el fallo, ya estén las ambulancias en el municipio, consideró Fernando Arce Gaxiola.

Ante esta situación, regidor del PAS dijo que se encuentran bajo tres supuestos, en donde por arte de magia llegaron las unidades a la ciudad al momento de darse a conocer el fallo de la licitación, o bien, existen condiciones que hacen ver qué hay un acto de corrupción.

“Estamos ante tres supuestos, o existe la telequinesia de Calimán de que puede haber teletransportación; dos, estamos ante un acto de fe, de qué las cosas porque aparecen así deben de ser, o tres; que es lo más seguro, alguien nos está mintiendo porque no puede ser que la licitación se cierre el día 30 y ese día entreguen más ambulancias”, señaló.

Así mismo dejó entre ver que si esas ambulancias aparecieron ya rotuladas con el logo de la administración, es porque los arreglos con la empresa arrendadora Casanova Vallejo S.A. de C.V se hicieron antes del fallo de la licitación o bien, el particular es demasiado solidaria con el municipio.

“O la empresa está haciendo presión para que se le compre a ellos, yo no les creo, no les cuadran los tiempos y de ninguna manera estoy de acuerdo con lo que declaró la Tesorera, dicen otros regidores que la empresa ya sabía, pero cómo sabía, si la licitación cerró el día último y en donde tiene que haber un procedimiento de apertura de la licitación y ver y analizar porque alguien puede darte menor precio pero menor calidad o bien, alguien puede darte mayor precio pero mayor calidad, en ese sentido, no comparto, no acepto, yo cuando menos, no acepto las explicaciones que ni siquiera han podido dar”, abundó.