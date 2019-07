Construcción y comercio, a la baja en el mes de junio

Sinaloa, México.- Los indicadores de confianza empresarial (ICE) manifestados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencian que el sector comercial crece de forma eficaz en el país, la industria de la construcción va en declive y, finalmente, el rubro de las manufacturas mantiene una tendencia estable.

El ICE de la construcción se ubicó en 49.3 puntos en el mes que se reporta, con lo que registró un descenso de -0.5 puntos respecto a mayo pasado. Con este dato, la construcción se colocó por octavo mes consecutivo por debajo del umbral de los 50 puntos.

Igualmente, el ICE del comercio observó un ligero decremento de -0.2 puntos en junio del año en curso en relación con el mes inmediato anterior, al obtener 52 puntos.

Las industrias manufactureras (como la alimenticia, derivados del petróleo y del carbón; químicos, plásticos y hules; minerales metálicos y no metálicos básicos; así como equipo de cómputo, eléctricos y electrónica) se establecieron en 51.2 puntos para junio del 2019, cifra que significó una caída de -1.1 puntos frente a la del mes previo (mayo), según los datos del documento «Indicadores de confianza empresarial, cifras durante junio del 2019».

Estos números sitúan por doce meses consecutivos a las manufacturas por arriba del umbral de los 50 puntos. De esta manera, este indicador acumuló hasta 27 meses consecutivos estableciéndose por encima del umbral de los 50 puntos.

Cabe destacar que Alberto Sergio Calderón Tenorio, economista y docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), afirmó que cuando en el ambiente económico se percibe la llegada de una crisis, los primeros sectores en tomar precauciones son aquellos con la producción de bienes de consumo duradero, como la construcción.

Estas características estarían reflejadas en la entidad federativa con su debida proporción, relataron los representantes de la iniciativa privada Jesús Sandoval Gaxiola y Eury Valle Ruiz, dadas las características propias de las tres principales ciudades de Sinaloa (Culiacán, Los Mochis y Mazatlán), agregando el factor de la agricultura.

Construcción, sector sensible

El gasto, en general, deberá jugar un papel reactivador para la economía en el país, agregó Sergio Calderón Tenorio; sin embargo, se visualiza un subejercicio, dando preferencia a la transferencia directa de los apoyos económicos a la población.

Lo que verdaderamente pondrá en marcha a la economía, tanto en la República Mexicana, como en Sinaloa, será la inversión pública y la privada: «Como la gente tiene dinero, pero no lo invierte, no hay crecimiento económico. Hay capital para consumir, por eso pueden verse aumentos en ese aspecto. También, los comerciantes, al ver que tienen más ventas, demandarán una mayor cantidad de mercancías a proveedores, mismos que pedirán más insumos; pero el sector más sensible es el de la construcción».

Sumando el factor de la agricultura, Calderón Tenorio apuntó que son sumamente necesarios los apoyos del Gobierno federal al constituir parte de la estrategia de independencia agroalimentaria planteada por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador: «De la agricultura depende la alimentación de todo un país, aunque el mercado internacional nos ha movido a producir e importar alimentos de mayor rendimiento económico, de mayor comercialización y ganancia. Se trata de no descuidar tampoco la autosuficiencia alimentaria, apoyando a los productores de alimentos básicos», dijo el académico.

Desgraciadamente —indica Calderón—, Sinaloa estaría enmarcado en la zona norte del territorio nacional, lo que automáticamente genera para las autoridades en el centro del país que el nivel económico es alto. Sin embargo, Calderón recordó que únicamente las zonas costeras (Ahome, Culiacán y Mazatlán, y en menor medida Guasave y Salvador Alvarado) tendrían mejores condiciones de agricultura, con elevados índices de tecnificación y maquinaria potente; mientras que las regiones de los altos (El Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva, Mocorito) estarían sometidas a una agricultura de temporal.

Desarrollo en Mazatlán

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán (Canaco Servitur), Jesús Rafael Sandoval Gaxiola, abundó que la infraestructura, así como la inversión privada, crecen de forma óptima, con un acumulado de hasta 13 mil millones de pesos, lo que constituiría un récord para el puerto sinaloense.

Respecto al turismo, el líder empresarial aceptó que el asueto de verano será el eje rector de la temporada y, al cierre de la presente edición, ya sería muy complicado encontrar habitaciones disponibles en los distintos hoteles: «En Mazatlán, llegan las vacaciones y estamos al cien por ciento en las reservaciones. Prácticamente se activan todos los sectores: transportes, restauranteros, comercio».

El comercio en el sur de la entidad iría de la mano de hasta un 90 por ciento del turismo nacional que llega a la también denominada Perla del Pacífico, que deja derrama económica favorable, aceptó el empresario.

Agricultura, motor del estado

Desde su perspectiva, Eury Valle Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Capítulo Los Mochis, recalcó que la construcción pública en Sinaloa está contraída. En cambio, los desarrollos apartamentales y hoteleros de Mazatlán «levantan» a la obra:

De Culiacán hacia arriba, no ha sido muy favorable, pero lo mantienen activo las cosechas, que están dando circulantes en la región».

Aseveró que la pesca y otras actividades del sector primario «mantendrían a flote» la zona: «Es una época en la que los empresarios y productores se emparejan, pero la temporada termina y se detienen los flujos del dinero. Ahora, por la parte de pesca y ganadería, vemos estabilidad».

Finalmente, Valle recordó que son tres los municipios sinaloenses que funcionan como nodos para el resto de municipios, por lo que instó a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a la diversificación de fuentes de generación de riqueza.

Para entender...

Panorama positivo para contrataciones en Sinaloa

Las expectativas de contratación se prevén positivas para la región noroeste del país, con intenciones de convenios laborales de 10 por ciento más para dicha zona, conformada por Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, lo que demuestra un optimismo de los empresarios para emplear personal, esto reportado así por una encuesta elaborada por la empresa global de servicios y soluciones de capital humano ManpowerGroup. En la misma se consideró para Sinaloa una expectativa de tendencia neta ajustada de 11 puntos porcentuales por debajo de los resultados del trimestre anterior, aunque la misma tendencia porcentual en comparación anual, publicó EL DEBATE el 16 de junio del 2019 [nota disponible en https://bit.ly/2XmnCoU].