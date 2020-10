Constructora aclara que no hay despojo en parque del fraccionamiento Jordán en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Representantes de la Constructora Cibra Polo aclararon que no es un despojo lo que están haciendo en el parque del fraccionamiento Jordan, en la ciudad de Los Mochis, ya que en realidad ellos son los propietarios porque lo adquirieron legalmente hace tres años.

Dijo que aún no tienen bien definido lo que construirán en el lugar, pero adelantó que lo que sí harán es dejar un área verde abierta para el goce de los vecinos, cuyo mantenimiento quedará a cargo de la empresa.

Horacio Castro Martínez, director general de la empresa, señaló que la compraventa de este terreno la hicieron en el 2017 con los representantes del Sindicato de Recursos Hidráulicos, quienes a su vez en 1974 lo adquirieron al Ayuntamiento de Ahome, es decir, nosotros se lo compramos ya a un particular, por lo que no hay nada irregular.

“Esto mismo es lo que hemos estado comentado con los vecinos, no los estamos despojando del parque porque en realidad ellos no tienen la propiedad de ese predio, porque este predio, insisto, fue comprado a un particular que fue el Sindicato de Recursos Hidráulicos en el 2017 y que ellos a su vez lo compraron al Ayuntamiento de Ahome en 1974, por lo que no estamos despojando nada.”

Hasta el momento lo único que han hecho es limpiar el lugar.