Constructores de Ahome piden a Gerardo Vargas Landeros agilizar trámites de construcción

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de crear un lazo pero sobre todo, presentar solicitudes y propuestas que beneficien al sector de la construcción, la mañana de este miércoles la CMIC junto con colegios de Ingenieros, Arquitectos, Valuadores, Topógrafos y Geodestas se reunieron con el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Durante esta reunión, los profesionales solicitaron al alcalde electo entre otras cosas, agilizar los trámites de permiso de construcción así como la asignación de obras de una manera transparente,

“Fue un encuentro muy productiva en donde se destacó la necesidad de agilizar los trámites de permiso de construcción que se encuentran actualmente muy engorrosos, tardan hasta cuatro o cinco meses en llevarse a cabo, estamos pidiendo que se haga una revisión para que esos tramites se reduzcan a un mes por lo menos, él (GVL) accedió de buena fe trabajar en ello para mejorarlo”, declaró Fernando Valenzuela García.

El presidente de la CMIC comentó que de igual forma se hicieron otros planteamientos y propuestas de los colegios para cargos públicos.

“El principal problema que tenemos en los trámites es sobre el deslinde de los terrenos en donde se va a llevar la edificación, es un trámite que en otras administración se ha hecho en semanas ahora se está tardando hasta cuatro meses”, enfatizó.

Por su parte, el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros agradeció la oportunidad de tener esta reunión pues dijo, es la mejor forma de conocer realmente las necesidades que existen.

“La problemática que ellos (constructores) me están presentando yo la he vivido en lo personal como constructor de vivienda que soy, hicimos compromisos serios y formales de terminar con es burocracia, los deslindes me han hecho algún reporte extraoficial que hay más de dos mil deslindes retrasados aparte del freno económico hablamos de un importante ingreso que se deja de recibir”.

Por último, aseguró que a su llegada a la alcaldía habrá de revisar cada una de las solicitudes y acciones de las dependencias para buscar mejoras a corto tiempo.