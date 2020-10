Consulta de AMLO es un show mediático: Coparmex Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa. La consulta ciudadana que realiza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ver si están de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes que cometieron algún delito, es un show mediático para atraer réditos para el 2021, manifestó Jorge López Valencia, presidente de Coparmex Los Mochis.

“Quiere mantener el tema del combate a la corrupción para que le traiga réditos electorales para el 2021, y la verdad es que la sociedad de México está cansada de esos shows. Es pura propaganda y la verdad es que son otros fines los que se persiguen con este tipo de acciones.”

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El presidente de Coparmex Los Mochis mencionó que no hay otro interés más que las elecciones del 2021.

“Quiere llevar agua a su molino con este show, este circo que está armando de perseguir a los expresidentes de la República, y con esto no quiero decir que no lo merezcan; lo que quiero decir es que no hay necesidad de hacer un circo para perseguir a quienes han delinquido. No estamos de acuerdo con la consulta.”

Si hay delito se persigue

Recalcó que si hay delito que perseguir, no es necesario que se realice una consulta popular.

Lo que se debe de hacer es integrar las carpetas de investigación, y si procede, entonces sí juzgarlos, pero no a través de una consulta popular.”

Derroche de recursos

Añadió que la consulta se hará a través del INE prácticamente dentro de un año con un costo de 8 mil millones de pesos.

“Se nos hace un derroche de dinero porque ahorita México no está dispuesto a gastarlo en una consulta cuando está establecido en la Constitución que si hay algún delito debe de perseguirse y sancionarse.”