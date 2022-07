Contagios de Covid-19 mantienen detenidas las Ferias del Bienestar en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que los contagios de Covid-19 continúan a la alza, el sector Salud indicó mantener aplazada las Ferias del Bienestar, confirmó Claudia Canto Hernández.

La secretaria de Bienestar en Ahome comentó que con este fin de semana ya son 4 en los que se no se ha llevado a cabo este programa en el que se atiende de manera más personalizada y directa las demandas y necesidades de la ciudadanía.

“Yo les había comentado que la íbamos a reanudar este fin de semana, sólo que el doctor Urcisichi de Salud Municipal me mandó un informe en donde nos recomienda que no la realicemos todavía pues tendríamos que cumplir con todos los protocolos como mantener la distancia de metro y medio entre cada mesa, sanitización y que no haya tanta gente, entonces, tendríamos que estar atendiendo por partes”, indicó.

De igual forma, comentó que estos programas aunque son de suma importancia no podrán reanudarse en tanto no existan condiciones sanitarias y así lo consideren las autoridades competentes.

“Les había dicho que sería en la 28 de Junio porque la habíamos prometido, pero ahorita no sabemos en donde pudiéramos estarla reprogramando porque ya pasó mucho tiempo, pero el compromiso de hacerlas continúa nada más estamos esperando a que nos de luz verdad Salud”.

Para finalizar señaló que es mucha la demanda que existe entre las familias ahomenses; sin embargo, reconoció la comprensión que se ha tenido en torno a que no se ha podido continuar con las ferias.