Contec Los Mochis despide a otra trabajadora

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que cinco trabajadores de Contec San Blas, dieron a conocer que habían sido despedidos por denunciar la explotación laboral al trabajar por 12 horas sin el pago de tiempo extra, se sumó otro despido más de Contec Los Mochis.

"Después de que nosotros nos quejamos por el horario que nos imponían de 7 de la tarde a 7 de la mañana, y aparte se valían de artimañas para no pagarnos las horas extras, triple. Nos tuvieron encerrados, no nos dejaron salir, nos apagaron los checadores. Salimos a las 4 de la mañana, en plena lluvia nos dejaron salir", manifestó Elka de la Cruz.

La trabajadora agregó que ella tenía el puesto de inspector de calidad y le quitaron la bata y la mandaron de operadora a una máquina aislada totalmente del resto de sus compañeros.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"Y el jefe directo de lo que es inspector de calidad, les dijo a mis compañeros que nadie me dirigiera la palabra, me tenían aislada rezagada, nadie me podía hablar, nadie podía voltear a ver. Hasta ese grado de discriminación trabajan en esa empresa. Al fin de cuentas me despidieron sin más, porque la empresa no requería de mis servicios y fue todo", dijo.

Añadió que le entregaban un cheque, del cual no vio la cantidad.

"Les dije que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con la gente y que no me iba a quedar así, tenía que haber alguien que denunciara todas las irregularidades y abusos que hacen los jefes con los empleados, se valen de la ignorancia y la necesidad que tiene la gente, y se quedan callados (trabajadores) y permiten todo ese tipo de anomalías".

La trabajadora acudió a poner la queja ante la Dirección del Trabajo y Previsión Social zona norte.

"Vine a poner la queja para que se hagan valer nuestros derechos y que ya no sucedan esas cosas, que la gente se dé cuenta que tiene que denunciar, tiene que alzar la voz, la gente tiene que hacer valer sus derechos y sobre todo tener un trabajo con calidad y dignidad, no podemos ser esclavos de oportunistas o gente que está al mando, que hacen un imperio".

El día de hoy la Dirección del Trabajo y Previsión Social zona norte, citó a la empresa Contec y a los cinco trabajadores que pusieron la queja por despido. A la cual asistieron solo tres trabajadores porque dos firmaron el finiquito.

"Estamos negociando directamente con el encargado del despacho jurídico de Contec de Los Mochis y de San Blas, y el caso ya se está avanzando, se están sacando números para finiquito de cada uno de las personas que se han presentado a esta dependencia que fueron cuatro por el día de hoy incluyendo va a la trabajadora de Mochis", expuso Gabriel Olivas Bracamontes.

El delegado administrativo de la DTyPS zona norte, manifestó que de Culiacán les acaba de llegar una orden de inspección para la empresa Contec.

"Para revisar si no hay violaciones a los derechos de los trabajadores y si es así la empresa se va a hacer responsable de una sanción económica que dependerá de las faltas que haya cometido".

Dijo que el resultado de esta inspección se realizará esta semana y en Culiacán determinarán si hay o no sanción para la empresa.

"Se le va a pedir a la empresa una serie de requisitos como inscripción al IMSS, registró al SAT, si tiene Fonacot e Infonavit, utilidades, comprobantes de nómina, entre otras cosas, todo eso se le va a pedir a la empresa para ver si están al cien por ciento cumpliendo con la Ley Federal del Trabajo", mencionó el funcionario.