Continúa la escasez agua en Nuevo San Miguel, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de las manifestaciones de la ciudadanía y las promesas de las autoridades de Japama, la realidad es que cientos de familias que se abastecen de la planta potabilizadora del Nuevo San Miguel continúan con el problema del desabasto de agua.

Así lo denuncia Patricia, vecina de dicha comunidad, quien arremetió en contra de la paramunicipal, pues asegura que se les dijo que se les aumentaría el abasto de agua en pipas; sin embargo, esto no ha sucedido y siguen batallando por el vital líquido.

“Mire, hace varias semanas no dijeron que nos iban a mandar más pipas, ahorita solo surten dos al día, pero no abastece, más en este tiempo que ocupamos mucha agua para todo, incluso para bañarnos varias veces porque no aguantamos el calor. Estas gentes se burlan de nosotros, es lo que pasa. Ah, pero para cobrarnos el recibo sí son muy buenos”.

