Continúa la toma de escuela de la UAS en El Carrizo

Los Mochis, Sinaloa.- Por segundo día consecutivo, habitantes del Valle del Carrizo mantuvieron el movimiento de toma en contra de la Escuela Superior de Agricultura del Valle del Carrizo.

Los vecinos reafirmaron su postura de no declinar ni dar marcha atrás en el movimiento emprendido en el exterior del plantel educativo hasta que no se les brinde una solución favorable a su principal demanda, consistente en que las autoridades de la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) permitan que por los terrenos de la institución cruce un canal de desagüe que le serviría a todo el poblado durante el periodo de lluvias para darle salida a las aguas que se acumulen.

Se reúnen con Marcos Osuna en Culiacán

Aristeo Verdugo Escalante, presidente del comisariado del ejido Josefa Ortiz de Domínguez, señaló que ayer se trasladaron a la ciudad de Culiacán, en donde fueron convocados de urgencia para participar en una reunión en la que estaría Marcos Osuna, subsecretario de Gobernación, así como representantes de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

El objetivo era escuchar en forma directa sus principales demandas y conocer su posición, ya que el funcionario estatal se reuniría por separado con representantes de la máxima casa de estudios de Sinaloa en la búsqueda de una solución de fondo al problema.

Verdugo Escalante señaló que una vez que fueron escuchados y plantearon sus justas propuestas, Marcos Osuna se comprometió a brindarles una respuesta al conflicto hoy mismo. El plazo sería antes de las 14:00 horas.

Verdugo Escalante reveló que tienen confianza en que la respuesta sea positiva a sus demandas, ya que el subsecretario de Gobernación se mostró muy interesado en el problema, ya que se busca un beneficio integral para todos los habitantes del poblado.

Cuestionado sobre la posición que asumirían en caso de no obtener la respuesta esperada, señaló que no les quedaría otro camino que endurecer las acciones de protesta, ya que en 15 o 20 días más se tendrán las primeras lluvias y si no se construye este canal de desagüe, se expondrían de nuevo a sufrir inundaciones.

Para entender...

Toman la Escuela de Agricultura del Valle del Carrizo

Desde el pasado lunes, un grupo de habitantes de El Carrizo tomó la Escuela Superior de Agricultura del Valle del Carrizo, en demanda de que la institución permita la construcción en sus terrenos de un canal de desagüe que evitaría que de nuevo se presenten inundaciones en la población.

Aristeo Verdugo Escalante, presidente del comisariado del ejido Josefa Ortiz de Domínguez, señaló que esta acción se vieron obligados a emprenderla en respuesta a la cerrazón que ha mostrado la Vicerrectoría de la UAS para que se ejecute esta obra.