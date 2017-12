Continúan el paro laboral de los trabajadores de salud

Los Mochis, Sinaloa.- Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 1 y del Centro de Salud Urbano de Los Mochis continúan en paro de labores en demanda de que el Gobierno del Estado les cumpla sus demandas.

Abelardo Gaxiola López, secretario de Conflictos de la Subsección 2 de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), indicó que aunque hubo algunas entregas de dinero retrasado el día de ayer poco antes de la 1:00 de la tarde, la realidad es que todavía faltan más recursos a los que tiene derecho el trabajador y que se los está negando la Secretaría de Salud.

Aún faltan , explicó el líder sindical, la entrega de los dos uniformes que cada empleado debe recibir durante el año, la formalización de la bolsa de trabajo por parte del gobierno estatal y uno de los aspectos torales del movimiento: un bono de despensa de fin de año por 11,700 pesos para cada sindicalizado.

Foto: EL DEBATE

Las horas pasan y los agremiados del SNTSA, tanto formalizados como regularizados del estado, siguen esperando que se les resuelva su situación económica para poder tener una feliz Navidad junto con sus familias.

De no llegar los recursos, advirtió que el movimiento seguirá, que no abandonarán la lucha por los derechos de los trabajadores de la salud.

"Si no hay una respuesta positiva el gobierno estaría demostrando una vez más que no le interesa ni el pueblo ni el trabajador de la salud."

EL PARO, HASTA QUE LLEGUE EL ÚLTIMO RECURSO: SINDICATO

Aun cuando al mediodía de ayer comenzaron a fluir los pagos al personal regularizado y formalizado de la Secretaría de Salud en Sinaloa, líderes sindicales advirtieron que el paro laboral seguirá en la Jurisdicción Sanitaria número 1 y los centros de salud “hasta que llegue el último recurso demandado por las bases”.

No sin antes disculparse con los usuarios, que son quienes se quedan sin recibir la atención médica requerida, pusieron en claro que el gobierno estatal no dejó otra opción porque tan solo la semana pasada otorgaron un voto de confianza al Estado debido a que anunció que este lunes cubriría todos los adeudos, pero sólo “nos dieron atole con el dedo porque no llegó nada”, indicó Abelardo Gaxiola López, secretario de Conflictos de la Subsección 2 de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Por el paro, se van sin vacuna pentavalente para la bebé. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

SE AFECTAN FAMILIAS

Acompañado de sus representados en el edificio de la Jurisdicción Sanitaria, el líder sindical indicó que lo que piden son sus prestaciones, a las que tienen derecho y a las que el gobierno no ha atendido en tiempo y forma.

“Esperamos que la sociedad nos entienda porque somos servidores públicos, pero también somos trabajadores, tenemos familia y hay necesidades en esta que se deben solventar”.

Por su parte, Abel López Armenta, secretario de Organización de la Sección 81 de Vectores, subrayó que se entiende que la Secretaría de Salud se recibió prácticamente en bancarrota, pero también que el gobierno debe contar con recursos para no dejar desamparado al trabajador”.

Foto: EL DEBATE

LAS DEMANDAS

El secretario de Organización de la Subsección 2 del SNTSA, Leonel Galaviz López, informó que después de las 12:30 de ayer comenzaron a bajar los recursos de los bonos por productividad y asistencia perfecta, pero faltan, entre otros, uniformes y los vales de despensa, este último por el orden de los 11 mil 700 pesos para cada servidor.

En el Centro de Salud, el líder sindical manifestó que otra de las exigencias, de las más sentidas, es que dejen de estar descontándoles de su quincena a miles de sindicalizados supuestamente para el pago de créditos a casas comerciales, bancos o instituciones crediticias que desde el 2016 jamás han llegado a su destino.