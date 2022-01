Continúan operativos en negocios de Los Mochis para vigilar que se cumplan protocolos sanitarios

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta el momento, ningún establecimiento de Ahome ha sido clausurado; sin embargo, sí han recibido llamadas de atención y recomendaciones por no tener los protocolos sanitarios como se establecieron.

Así lo dio a conocer Daniel Luna, coordinador de Protección Civil Municipal de Ahome, quien reconoció la buena disposición pero, sobre todo, la responsabilidad de los empresarios en el tema de la sanidad.

Recomendaciones

Cabe recordar que al inicio del año, autoridades municipales anunciaron un reforzamiento en las medidas sanitarias, esto debido al incremento de casos positivos de Covid-19. En ese momento se habló de una reducción del 50 por ciento de aforo en los lugares cerrados y al 65 por ciento los espacios abiertos, y aunque se habló de al menos dos semanas con estas recomendaciones, la realidad es que se ha extendido por el número de casos confirmados que siguen saliendo.

“Hasta ahorita clausuras no se han dado, han sido únicamente llamadas de atención solamente, y pues siguen algunos que se molestan pues dicen que no los podemos obligar, entonces nosotros le llamamos a la cordura a todos ellos y que de alguna forma comprendan y entiendan que no solo son ellos, sino que hay terceras personas que pueden salir perjudicadas por la negligencia”, abundó.

Injerencia

El funcionario municipal añadió que en estos días se tomó la decisión de entrar en aquellos espacios en donde hay mayor aglomeración de personas, como centrales de camiones, plazas comerciales, maquiladoras, entre otros.

“Estamos las 24 horas vigilando los protocolos sanitarios, estamos entrando a todos los lugares en donde se aglomera la gente para que tomaran la determinación de que estuvieran respetando los protocolos sanitarios porque son muy importante”, señaló.

Para finalizar, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia y seguir atendiendo los protocolos sanitarios establecidos desde el inicio de la contingencia sanitaria.