Continuará operativo en Ahome para regularizar todas las motocicletas

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan en motocicletas, el municipio continuará con el operativo enfocado en este tema, dio a conocer Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde de Ahome señaló que la Ley de Movilidad establece el uso de casco y el mismo Bando de Policía y Buen Gobierno dice que es una infracción para quien no lo porte.

“Desgraciadamente, qué pena decirlo, pero sí es cierto: yo no conocía la cifra y Sinaloa es el primer lugar en homicidios culposos en el país y la gran mayoría son por accidentes automovilísticos. Estamos hablando de carros y motos, y creo que esos homicidios y accidentes se pueden prever si cumple toda la gente”.

En ese sentido, reconoció que otro de los problemas es la falta de placas en este medio de transporte, por lo que habrán de seguir con la detención de aquellas unidades que no están regularizadas porque eso implica más descontrol.

“El problema es que la gente no saca placas, entonces las motocicletas de las que no acrediten la propiedad las vamos a tener que recoger y no las vamos a entregar hasta que no acrediten no nada más la propiedad de la motocicleta, sino que lleven las placas, porque si no van a salir sin placas y van a seguir haciendo lo mismo”, mencionó.