Convocan a jefas de familia para que soliciten seguro escolar

Los Mochis, Sinaloa.- La Dirección de Desarrollo Social del municipio de Ahome convoca a las jefas de familia para que soliciten el seguro a través del cual se otorga un recurso económico para la educación de sus hijos en caso de fallecimiento.

“Es un seguro para las jefas de familia. Somos gestores aquí en Didesol y pueden venir las mamás a hacer su solicitud. En el caso de que suceda lo inevitable y fallezcan pueden venir también los hijos a solicitarlo. Es un seguro que se da para los estudios de los hijos, incluso también se les da a los bebés un apoyo, a los niños de primaria, secundaria, de prepa y hasta profesional”, informó Graciela Calderón López.

La directora de Didesol Ahome manifestó que el recurso a entregar es bimensual.

Para los estudiantes de primaria son mil 280 pesos, para secundaria mil 450, para los de prepa mil 800 y para los de universidad dos mil 200 pesos”.

Expuso que el recurso aplica solo para estudiantes que no sean mayores de 23 años de edad.

Al momento que cumplan sus 23 años, ya pierden el derecho a ese seguro escolar que tienen por el fallecimiento de sus mamás, jefas de familia”.

Requisitos

“Entre los requisitos estamos hablando del acta de defunción original (cuando se trata de fallecimiento de la madre), acta de nacimiento, constancia de estudios de los hijos, copia del INE y hacer una solicitud y llenar un formato”, dijo.

Agregó que este es un servicio que se está ofreciendo a través de Didesol, ya que los recursos los aporta el Gobierno federal a través de Sedesol.

“Es una oportunidad porque hay muchos casos que no pueden aprovechar o que no han aprovechado este recurso porque no están enterados, no están informados de que existe y de que nosotros somos los gestores únicos para ello. Estamos hablando de que es Sedesol federal quien otorga ese recurso, pero la instancia para la inscripción es aquí en Didesol”.

La funcionaria municipal añadió que el seguro aplica independientemente de cualquier otro seguro que se tenga. “A parte es un seguro especial, poco conocido y poco aprovechado”.

Mencionó que este seguro no se ha dado a conocer tanto como quisieran, pero que ya hay señoras que lo han solicitado.

“Y hay familiares de señoras que han fallecido y se han acercado a nosotros, hay personas que ya tienen el recurso. Como lo he mencionado, no se ha difundido tanto porque no sale el recurso de aquí de Didesol, solo lo gestionamos”.