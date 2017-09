Coordinación de cuerpos de auxilio fue clave en camionazo

Los Mochis, Sinaloa.-La falta de pericia tras el volante provocó que 14 personas resultaran lesionadas en un choque registrado ayer en la carretera Internacional México 15 entronque con el ejido Compuertas.

Los vehículos involucrados son un camión de la línea Norte de Sinaloa marcado con el número 126 que cubre la ruta El Guayabo-Los Mochis y el otro es de modelo viejo, color blanco, que transportaba trabajadores hacia la termoeléctrica que están construyendo en Choacahui, en San Miguel Zapotitlán.

Los heridos son de Compuertas, San Miguel, El Guayabo, Colonia 12 de Octubre, Las Canteras, Urbi Villa del Rey, Las Mañanitas, Topolobampo y Villa de Ahome. (Foto: Francisco Guerrero/ EL DEBATE)

VUELTA INESPERADA

Lo que sería una mañana normal tanto para los pasajeros como los trabajadores terminó cuando ambos camiones circulaban de norte a sur por la carretera. El camión rural era conducido por Margarito Apodaca, mientras que la otra unidad por José López.

Justamente al llegar al kilómetro 4+450 el camión blanco iba delante del otro y al llegar a un retorno intentó dar vuelta, pero no lo hizo con las precauciones necesarias y se atravesó. Margarito Apodaca, al ver la situación, frenó para no chocar, pero debido a la velocidad en la que iba y el peso no logró esquivar el impacto y prácticamente chocó contra la parte trasera de la primera unidad.

El golpe fue aparatoso y ambos camiones quedaron atravesados en la carretera. Testigos del percance corrieron para ayudar a las personas y llamaron al servicio de emergencias 911. Enseguida se movilizaron dos ambulancias, pero mandaron cuatro más debido a que el reporte indicaba que había varios heridos.

Prevención. En cuestión de minutos se apersonaron los cuerpos de rescate, y uno de los carriles de la carretera fue cerrado. (Foto: Francisco Guerrero/ EL DEBATE)

Elementos de la Policía Federal de Proximidad Social llegaron y empezaron a ayudar a los lesionados, también a dirigir el tráfico para que los automovilistas que circulaban no ocasionaran una carambola.

Los paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y al estabilizar a los usuarios y trabajadores los llevaron a varios hospitales.

No aguantó. Uno de los asientos del camión de la línea Norte de Sinaloa se despegó de su base después del frenón. (Foto: Francisco Guerrero/ EL DEBATE)

LOS HERIDOS

Más tarde, los afectados fueron identificados como Iliana Pacheco, con domicilio en la sindicatura de Heriberto Valdez Romero, (El Guayabo), Dania Zavala, de San Miguel Zapotitlán, Diego Gramón, Édgar Beltrán, ambos del ejido Compuertas; Eric Beltrán, del fraccionamiento Las Canteras; Nayeli López, vecina de El Guayabo; Héctor Cruz, de Urbi Villa del Rey; Sergio Ramírez, del fraccionamiento Las Mañanitas; Luis Barraza, de la colonia 12 de Octubre, y José Beltrán, de Compuertas. Dos vecinos de Topolobampo y dos más de la Villa de Ahome, también recibieron atención médica.

«Prácticamente el choque ocurrió por alcance y el personal llegó en minutos», manifestó Jorge Gómez Alba , inspector de la Policía Federal.

Cabe destacar que los daños materiales tras el choque fueron evaluados en 80 mil pesos.

LA COORDINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AUXILIO FUE CLAVE

La llamada al servicio de emergencias 911 y la reacción de los cuerpos de rescate fue muy eficaz para brindarle la atención médica a los pasajeros como a los trabajadores en el accidente que ocurrió en la México 15, a la altura del entronque con el ejido Compuertas. En el camión verde iban 15 pasajeros y en el camión blanco 34.

Leves. Trascendió que algunos de los heridos no quisieron ser trasladados a un hospital y se retiraron. (Foto: Francisco Guerrero/ EL DEBATE)

Rapidez. Algunos pasajeros descendieron por la puerta de emergencia. (Foto: Francisco Guerrero/ EL DEBATE)

Reacción. Policías federales y personal de Auxilio Vial apoyaron en las labores. (Foto: Francisco Guerrero/ EL DEBATE)

Revisión. Otro usuario que estaba sobre la orilla de la carretera Internacional México 15 es atendido por los paramédicos de Cruz Roja. (Foto: Francisco Guerrero/ EL DEBATE)

Desnivelado. El camión blanco que llevaba trabajadores a Choacahui tiene el golpe en la parte trasera de la llanta debido a que quiso dar vuelta en un retorno. (Foto: Francisco Guerrero/ EL DEBATE)