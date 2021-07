Coparmex Los Mochis lanza el Pacto Integral para la Vida y la Paz

Sinaloa.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Los Mochis, lanzó el Pacto Integral para la Vida y la Paz.

La intercamaral local se sumó a este proyecto que busca atacar sistemáticamente las causas de la violencia.

Antonio González González, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex, manifestó que el Pacto Integral para la Vida y la Paz es una estrategia que ya ha adoptado la intercamaral.

"Sostenemos que la violencia no podrá ser resuelta atacando solamente sus efectos. La idea es irnos a las causas que genera este clima organizacional de violencia. Ese es el objetivo del Pacto Integral para la Vida y la Paz, que es positivo, no es contra nadie. Totalmente apartidista. No está relacionado absolutamente con ningún partido".

Destacó que la idea es que cada uno de los sinaloenses pongan esa partecita que le toca a cada quien desde sus trincheras para luchar por la vida y la paz.

Expuso que los índices de violencia en México son absolutamente evidentes. "En México de cada 10 delitos, de los delitos que son denunciados, solamente uno es si acaso resuelto. Hay indicadores nacionales que de cada 100 delitos, cuando mucho dos son sancionados.

Entonces esa es una evidencia. La otra evidencia es que los crímenes violentos o delitos violentos van en franco y abierto incremento. Se han convertido en algo incontenible".

Añadió que ante esto, una de las razones es que la sociedad se mantiene indiferente. "La sociedad se mantiene quieta esperando que alguien le venga a resolver sus problemas. El Pacto Integral para la Vida y la Paz propone que cada uno de nosotros hagamos algo para inhibir esas causas. Dejemos de buscar culpables y vamos a buscar soluciones. Dejemos de restar y vamos a sumar".

González González agregó que las buenas acciones empiezan desde la familia. "Comencemos desde la familia, que la familia no sea indiferente a los principios. La familia se está ocupando mucho de la instrucción de sus hijos, que sepan sumar, que sepan restar, que sepan todos los datos de la historia, etcétera, pero se olvida de la importancia de que el niño sepa saludar, sepa pedir permiso. Ustedes dirán: esas son simplezas, pero eso es el fondo, esa es la formación".

Añadió que este proyecto lo llevarán a todos los medios de comunicación, las empresas, los organismos no gubernamentales, a los sindicatos, etcétera. "Las empresas están haciendo algo a favor de la vida y la paz, pero cada quien lo hace a su manera, con diferentes estrategias, con diferentes enfoques. La idea de esto es caminar todos en el mismo sentido".

Expuso que también llegarán con este proyecto a la intercamaral estatal, y también buscar han presentado al presidente municipal electo y al gobierno del estado.

