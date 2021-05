Coparmex Los Mochis pide a empresas hacer el esfuerzo para pagar utilidades

Sinaloa.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Los Mochis, llamó a los empresarios a hacer el esfuerzo para pagar las utilidades a los trabajadores en este mes de mayo.

José Ramos Ortiz, presidente de este organismo, expuso que el año 2020 fue muy complicado para las empresas, para todos los sectores, y que seguramente va a haber muchas empresas que no van a pagar utilidades y no porque no quieran sino porque los resultados que obtuvieron no fueron positivos, y por lo tanto, no hay utilidades que repartir, pero exhortó a las empresas a cumplir con esta obligación.

"El llamado es para todos los empresarios que una vez más hagamos el esfuerzo de cumplir con esta obligación que tenemos constitucional para los trabajadores".

Añadió que si en caso de que no hubiera utilidades a repartir, insistió en el llamado para que hagan el esfuerzo a que si no hay utilidades a repartir, cuando menos que haya una gratificación para los trabajadores, ya que fueron también los más afectados con esta pandemia.del Covid-19.

Entonces, apoyarlos en la medida de lo posible".

Cabe mencionar que Gabriel Olivas Bracamontes, delegado administrativo de la Dirección del Trabajo y Previsión Social zona norte, informó recientemente que las personas morales, o sea las empresas, están obligadas a repartir las utilidades a los empleados, y que no hay pretexto por la pandemia del Covid-19.

De tal manera que las empresas que obtuvieron ganancias arriba de 300 mil pesos están obligadas a repartir el 10 por ciento de estas ganancias a los trabajadores.

Asimismo, dijo que si las empresas no obtuvieron utilidades, deben presentar una copia de la declaración anual del ejercicio fiscal 2020 a sus empleados.

En caso de que las empresas no cumpla con esta obligación serán sancionadas con 250 hasta las 5 mil Unidades de Medida Actualizada (UMA), que equivale desde los 22 mil 422 pesos hasta los 448 mil 450 pesos.