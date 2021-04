Coparmex Los Mochis presenta el Manifiesto México 2021

Los Mochis, Sinaloa.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó esta mañana el Manifiesto México #ManifiestoMX 2021, con el que busca concientizar sobre la importancia del voto en el próximo 6 de junio.

En rueda de prensa nacional, replicada por todas las delegaciones de Coparmex en los estados y en las principales ciudades, entre estas Los Mochis, se explicó la razón del manifiesto: “De nosotros depende que nuestra democracia se siga fortaleciendo; es con el voto y a través de la participación ciudadana como lograremos incidir en las decisiones públicas y tener un Gobierno representativo y democrático. Sin democracia plena no hay crecimiento económico, no hay desarrollo incluyente, no hay futuro”.

Además, expresan que México necesita que la ciudadanía se manifieste y proponga los temas que reflejen sus anhelos, preocupaciones e intereses para que unidos salgamos adelante de esta crisis y alcancemos una vida más democrática para todos.

“Estamos Inmersos en una crisis sanitaria, crisis económica, creciente inequidad social y la mayor polarización política que nuestro país ha vivido. Estamos convencidos que solo podremos salir adelante trabajando unidos la sociedad, los poderes del estado, los partidos políticos, en suma, todos los mexicanos”, indica el #ManifiestoMX 2021.

Añaden que el próximo 6 de junio se llevará a cabo la jornada electoral más grande y compleja de toda la historia de México. Por ello, hacen un llamado a los candidatos, a los partidos políticos y a los ciudadanos para que conozcan el Manifiesto México, que incluye ocho puntos:

Reactivación económica y social

-Implementar medidas de apoyo para los trabajadores que perdieron su empleo como resultado de la pandemia

-Impulsar beneficios fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas

-Simplificar trámites y regulaciones para promover y atraer inversión Atención a la pandemia

-Diseñar y poner en operación un sistema preventivo de salud.com calidad y eficiencia que permita atender futuras pandemias impulsar la participación del sector privado en el programa nacional de vacunación, en coordinación con el Gobierno Federal, para colaborar y avanzar en este programa Más y mejores empleos

-Simplificar y abaratar trámites y requisitos para operar empresas formales para que estas crezcan y aporten con responsabilidad social.

-Impulsar aumentos gradual del salario mínimo para que alcance para mantener una familia dignamente y disminuya la brecha de desigualdad.

-Promover la igualdad laboral y no discriminación en las empresas Finanzas sanas y competitividad fiscal

-Conformar un Consejo Fiscal Independiente con autonomía que proponga criterios para una mejor captación de recursos y una distribución equilibrada de los mismos.

-Simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

-Definir las necesidades de presupuesto de los Estados para terminar con el centralismo fiscal, descentralizando los recursos públicos y tener una mejor distribución de competencias. Seguridad

-Garantizar el libre almacenamiento y tránsito de las mercancías

-Asegurar el fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policiacos en los tres niveles de gobierno.

-Impulsar mecanismos de coordinación, control, evaluación y transparencia en materia de seguridad pública. Estado de Derecho, combate a la corrupción e impunidad

-Impulsar la autonomía, independencia y la eficacia de los órganos autónomos como patrimonio institucional de Estado

-Impulsar al Sistema Nacional Anticorrupción y la consolidación de las sistemas locales con base en la coordinación interinstitucional de las autoridades y ciudadanía que los conforman.

-Fortalecer la división de poderes e implementar políticas públicas que fortalezcan el federalismo Brindar certidumbre jurídica a las empresas a través del fortalecimiento del Estado de Derecho Educación de calidad e innovación

-Impulsar la formación dual en la Educación Media Superior Establecer un sistema de evaluación del magisterio que impuse y retribuya justamente el esfuerzo, desempeño y calidad

-Implementar programas e incentivos para el desarrollo de las capacidades tecnológicas y de innovación en los gobiernos

-Implementar nuevas metodologías basadas en los cambios reales a nivel nacional y global, con enfoque de futuro. Sostenibilidad hídrica y energética

-Diseñar una agenda de trabajo entre los estados, municipios y sector privado alineada con las metas de sostenibilidad de la Organización de las Naciones Unidas.

-Promover desde el Plan Nacional de Desarrollo el crecimiento de fuentes y uso de Energías Limpias que garanticen la demanda energética actual y el crecimiento futuro de México.

-Diseñar un modelo prospectivo de alcance nacional para anticipar y prevenir crisis de agua en las diferentes regiones y subregiones del país.

-Desarrollar e impulsar la investigación en temas de tratamiento y uso de qua para múltiples aplicaciones.