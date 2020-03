Coparmex realiza segunda edición de Agentes de Cambio

Los Mochis, Sinaloa.- Con el firme propósito de crear conciencia y responsabilidad en la participación ciudadana ante las decisiones gubernamentales, Coparmex delegación Los Mochis inició este miércoles con la segunda edición de Agentes de Cambio, que forma parte de la vigésima edición del evento institucional que va dirigido a empresarios, políticos, estudiantes y ciudadanía en general.

Durante el acto de inauguración, Jorge López Valencia, presidente del Centro Empresarial del Valle de El Fuerte, declaró que se dieron a la tarea de diseñar un evento con objetivos más altos y retadores que involucrarán a la sociedad en general con el objetivo de hacerlos cargo de aquellas responsabilidades que el gobierno ha dejado de lado o que simplemente no ha podido con ello, que es forjar a la sociedad misma.

“Para ello hemos incluido temas relacionados con desarrollo regional, economía, emprendimiento, educación y participación de los jóvenes y de la mujer buscando una mejor comprensión, es decir, nuestro entorno inmediato y del México en el que vivimos, cómo estamos, adónde vamos”, señaló.

Exhorto

El líder del sector empresarial en la localidad hizo un llamado a la comunidad estudiantil para que asuman un papel más activo y propositivo en el desarrollo regional.

“No podemos quejarnos y está más que comprobado que eludir los temas públicos no es la mejor alternativa y entiéndase como público todo aquello que nos beneficia, pero que también nos afecta si no se trata adecuadamente. No se vale quejarse si ignoramos la realidad de nuestro metro cuadrado, de nuestra comunidad, nuestro país. No vamos a salir bien librados si dependemos únicamente de las decisiones que toman los gobernantes. Si sabemos que algo está mal, necesitamos involucrarnos en las decisiones, opinando de sobre cómo quisieran ver su entorno inmediato, su municipio, su estado, su país, nuestro país.”

Compromiso

Por último, insistió en que la sociedad en general necesita ser más participativa en los actuares de los gobiernos, pues agregó que será así la única forma de que las cosas cambien.

En el acto inaugural estuvieron presentes representantes del organismo empresarial, así como del Gobierno del Estado.