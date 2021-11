Cosalá, El Fuerte y Choix, con mayor recuperación de empleos en el estado de Sinaloa

Sinaloa.- Cosalá, El Fuerte y Choix son los municipios de Sinaloa que registran el mayor crecimiento de empleos en el tercer trimestre del 2021, comparadas con el mismo periodo del año pasado, con un 105.9, 57.6 y 28.9 por ciento, respectivamente, informó el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) mediante un análisis realizado con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las cifras de empleo en Sinaloa muestran signos de recuperación tras el impacto sufrido por la pandemia de la Covid-19, detalla el informe, donde, de manera general, las cuatro regiones económicas de Sinaloa presentan un crecimiento en el número de espacios laborales al tercer trimestre de 2021. Por municipios, 14 de ellos mejoraron en este indicador. Sin embargo, Mocorito, Sinaloa, Badiraguato y Escuinapa registraron números negativos en el empleo con -26.2, -11.9, -5.8 y -0.6 por ciento, respectivamente.

El crecimiento en los otros 14 municipios fue impulsado por el inicio de los nuevos ciclos agrícolas y por la construcción, mientras que, en el caso de la mejora sustancial del empleo en Cosalá, del 105.9 por ciento, refleja la reapertura de la mina de la región, que estuvo cerrada por más de un año y medio.

De las cuatro regiones que componen la geografía económica de Sinaloa, al tercer trimestre del 2021 la región centro registra la mayor generación, con 15 mil 012 nuevos empleos, seguido de la región norte, con 9 mil 181 nuevos empleos en comparación con el tercer trimestre del 2020.

El sector primario es la mayor generación de plazas laborales en la entidad, con 15 mil 473, que representan el 27.5 por ciento, mientras que el sector comercial fue el que registró la menor generación de empleos, con 3 mil 864, que representan el 2.8 por ciento.

Empleo por municipios y regiones. Foto: Debate

Comportamiento lógico

Ante las cifras presentadas por Codesin, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Los Mochis, José de Jesús Ramos Ortiz, calificó de lógico el crecimiento plasmado, muy acorde a la vocación de cada una de las regiones y a las afectaciones por sectores por la pandemia.

En el caso de El Fuerte y Choix, explicó, el crecimiento en números de empleos concuerda con el inicio de los cultivos de arándanos en esas regiones, cuya mano de obra es muy demandada. “En El Fuerte se dio el cultivo de berrys, mientras que en Ahome, los cultivos se han mantenido de una manera u otra de manera estable”, agregó.

Ramos Ortiz destacó que, para incentivar nuevas plazas laborales, se necesita apoyar de manera decidida y clara al sector de las microempresas, puesto que, con la pandemia, el número de empleos que se perdieron fueron muy importantes, y si bien es cierto, ya se está recuperando, esta recuperación no ha sido suficiente; “México y su Gobierno no ha escuchado a la ciudadanía que clama apoyos para reactivar la economía y, con ello, los empleos. No podemos seguir generando empleos temporales y, además, mal pagados. Todos, o al menos la inmensa mayoría de los países del mundo, destinaron cantidades importantes de su PIB (Producto Interno Bruto) a apoyar a las microempresas para reactivar la economía, en México eso no sucedió ni ha sucedido todavía”.

El líder empresarial reveló que para los empresarios fue toda una odisea sobrevivir a la pandemia conservando empleos, donde se realizaron esfuerzos importantes para no despedir a los empleados y, en la mayoría de los casos, seguirles pagando sus sueldos de manera íntegra.

“Obviamente hubo actividades que, lamentablemente, no pudieron sostenerse, pues con las cortinas abajo por un periodo mayor de 3 a 4 meses y parcialmente abiertas por otros tantos meses, no hubo manera de sobrevivir, y precisamente ahí es donde se necesitaban los apoyos gubernamentales, para ser un aliciente en sus obligaciones, no solo laborales, sino también los fiscales”, explicó.

Pérdida en Coparmex

La pérdida de empleos entre los empresarios afiliados a Coparmex en la zona norte de la entidad fue del 30 por ciento, dijo, con caídas en los ingresos muy fuertes y con esfuerzos importantes para cumplir con los trabajadores y, a su vez, con las obligaciones empresariales.

Afortunadamente, con la reapertura de las actividades, destacó, hay una recuperación casi del 100 por ciento de lo perdido y con una buena perspectiva a corto plazo, pues la población está ávida de salir de nuevo y de retomar la vida de manera normal, pero aún debemos de seguir tomando medidas extremas de cuidado.

“Nuestra vocación es meramente del sector primario, agricultura, ganadería y pesca como las actividades preponderantes. Debemos de buscar darle un valor agregado a esta producción, es decir, industrializar dicha producción. Aquí debe de intervenir la mano del Gobierno y de los sectores productivos. Claro que podemos cambiar esta vocación y dejar de ser empleadores de trabajo temporal, generando más y mejores empresas y, así, más y mejores empleos”, agregó.

Ritmo anual de empleo por región. Foto: Debate

Trabajadores y sindicatos

En el mismo sentido, Nicolás García Castillo, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la zona centro y norte de la entidad, reconoció que, aunque lento, sí es evidente el crecimiento de empleos en todo Sinaloa y la expectativa es mucho mejor con las inversiones que se han estado anunciando para la región.

Reconoció que con lo de la pandemia se adelgazaron mucho las nóminas de las empresas, porque tuvieron que hacer reajustes presupuestales y tuvieron que liquidar personal para sobrevivir, sin embargo, dijo, los últimos tres meses se ha observado una tendencia a normalizarse la actividad económica en general.

“La economía en general ha estado muy golpeada en nuestra región, dependemos mucho de la actividad agrícola y no se ha visto reflejado, primero por falta de agua, después por el alza en los insumos, sin embargo, si comparamos con el año pasado, que hubo muchos problemas, sí vemos una recuperación”, agregó.

Dijo que solo en la zona norte de la entidad existen alrededor de 70 sindicatos de trabajadores, siendo los músicos y meseros los más afectados por la pérdida de actividades económicas, pero, además, dijo, están en puerta las reformas fiscal y laboral, que pudieran representar cambios en las plazas laborales.

“La reforma fiscal no pudiera traer mucho beneficio económico para los trabajadores en Sinaloa, porque hay mucha especulación, nos dice que no nos va a impulsar y que va a ser perjudicial; sin embargo, en la reforma laboral ya estamos acostumbrados a hacer la transparencia de los sindicatos, la elección de los dirigentes sindicales y en lo que concierne a los contratos colectivos de trabajo, por lo que tenemos muy buena relación con los empresarios y trabajadores”, concluyó.

Los datos

Por sector

La zona centro-norte mostró menos afectación en el empleo debido a la participación relevante en su economía de la actividad primaria, que fue catalogada como actividad esencial, informa Codesin en el análisis realizado a nivel estatal.

Zona centro

Del total de empleos promedio registrados en el tercer trimestre del 2021, la región centro concentra el 49 por ciento del total estatal, con el registro de 278 mil 620 nuevos empleos, según las cifras del IMSS utilizadas en el informe de Codesin.

Comercio

El sector comercial registró la menor generación de plazas laborales en la entidad, con 3 mil 864 empleos, comparado con el tercer trimestre del 2020. Por región, el sector servicios en la centro-norte es la que menos empleos generó, seguido del sector comercial en el sur.

Puestos de trabajo afiliados al IMSS

Al 31 de octubre de 2021, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 20,767,587 (veinte millones setecientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y siete) puestos de trabajo; de estos, el 86.9 por ciento son permanentes y el 13.1 por ciento son eventuales a nivel nacional. Con esta cifra, el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS ha superado el nivel observado antes del inicio de la pandemia, informa el instituto en su página web oficial: www.imss.gob.mx.

El informe señala que, al mes de octubre de 2021, se tiene la afiliación histórica de más de 18 millones de trabajadores permanentes en todo México. Es la primera ocasión en toda la historia en la que se tiene por cuarto mes consecutivo la creación de más de 100 mil puestos permanentes.

En octubre se registra un aumento mensual de 172,668 (ciento setenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho) puestos, equivalente a una tasa mensual de 0.8 por ciento. Es la primera ocasión en toda la historia en la que se tiene por segundo mes consecutivo la creación de más de 170 mil puestos.

Con lo anterior, la creación de empleo de enero a octubre del presente año, es de 993,855 (novecientos noventa y tres mil ochocientos cincuenta y cinco) puestos. En este periodo, se incrementó en 1,043,675 (un millón cuarenta y tres mil seiscientos setenta y cinco) plazas el empleo permanente y se redujo en 49,820 (cuarenta y nueve mil ochocientos veinte) puestos el empleo eventual.

En los últimos 12 meses se registró un aumento de 864,754 (ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro) puestos, equivalente a una tasa anual de 4.3 por ciento.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 10.4 por ciento, extractivo con 8.2 por ciento y construcción con 6.6 por ciento. Por entidad federativa, destacan Quintana Roo, Tabasco y Baja California Sur con aumentos anuales por arriba del 12.0 por ciento.