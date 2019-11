Costo de energía eléctrica resta competitividad a empresas

Los Mochis, Sinaloa.- Uno de los aspectos que restan competitividad a las empresas mexicanas, sin duda alguna, es el costo de la energía eléctrica y la falta de la inversión en infraestructura en ese rubro, manifestó Julio César Silvas Inzunza.

El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las empresas (Adecem) expuso que esto los altos que las empresas tienen que pagar a CFE es un golpe muy importante a su flujo de efectivo. Un ejemplo, dijo, son las tortillerías, donde el principal insumo después de la harina de maíz es la energía eléctrica.

“Pero también lo podemos ver en los ejemplos de empresas pequeñas y medianas donde forzosamente tienen que mantener áreas refrigeradas o simple y sencillamente todo su proceso productivo requiere de energía eléctrica y que desafortunadamente no todas las empresas están en posibilidad de instalar subestaciones eléctricas o buscar mecanismos que les permitan la reducción de este costo”, expuso.

Falta de inversión

Añadió que a pesar de que se cobra mucho por la energía, se invierte poco en materia de infraestructura productiva en el sector energético.

“Sobre todo porque hay actividades como el sector acuícola en nuestro país, particularmente en nuestro estado, que requieren de que CFE invierta en acercar la energía eléctrica a las zonas donde ellos están operando, porque para ser productiva esta actividad, uno de los factores, sin duda es la disposición de la energía eléctrica.”

Silvas Inzunza añadió también que hablando de costos energéticos, el costo del diesel marino les está pegando muy fuerte los pescadores.

“Desafortunadamente en este año, el subsidio que se logró prácticamente es nulo y ello compromete por supuesto los ingresos que de por sí son pocos de quienes se dedican a la pesca y quienes están dentro del sector pesquero porque s pone en desventaja contra sus competidores de otras partes del mundo.

Expuso que el país en su estrategia energética no está abonando a que las empresas tengan condiciones de competencia justas y por otro lado tampoco a las familias mexicanas porque en definitiva no hay quien pueda asegurar que con este horario de verano se genere un ahorro, porque el costo de la energía no ha venido a menos, sino todo lo contrario, se ha venido incrementando.

Por ello, destacó es importantísimo que el gobierno federal establezca los mecanismos que sean necesarios para ajustar los costos de las tarifas de energía eléctrica en función de las zonas, porque entidades como Sinaloa merecen una tarifa más justa en virtud de que es un estado productor de energía eléctrica a partir de sus ríos y presas.