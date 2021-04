Crean cuentas falsas de Facebook del candidato a la alcaldía de Ahome Mingo Vázquez

Los Mochis, Sinaloa.- El candidato del PT a la alcaldía de Ahome, Mingo Vázquez, va a interponer hoy una denuncia ante quien corresponda por tres cuentas falsas que hicieron en Facebook a su nombre, en las que hacen expresiones negativas sobre los productores como si él candidato hubiera dicho que estos son unos vividores.

"El día de ayer se crearon tres cuentas falsas de Facebook a nombre de su servidor Mingo Vázquez, en las cuales hubo señalamientos negativos y expresiones muy distantes a quien como persona Mingo Vázquez es y ha sido", expuso el candidato.

Añadió que muchos amigos productores y el dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega, es uno de ellos.

Leer más: Quirino y AMLO tienen todo el cuerpo dentro del proceso: Sergio Torres Félix

Quiero comentar que en el momento que me entero hablo con Marte Vega y él inmediatamente me dice: Mingo, no te preocupes, yo te conozco, sé que eres hombre de respeto y respetuoso.

Mencionó que ya a la autoridad le corresponderá responder mediante una investigación que realicen de dónde vienen esos ataques hacia su persona.

Hizo un llamado a sus adversarios políticos de este proceso electoral a que mejor dediquen el tiempo a tener un acercamiento con la gente y escuchar sus demandas, tantas que hay en el municipio.

"Para que mejor enfoquen sus baterías en propuestas positivas. La gente está muy decepcionada de la política misma y de los políticos de siempre, y yo creo que sería más conveniente escucharlos, situación que Mingo Vázquez va a seguir haciendo".

Añadió que estos ataques pueden ser derivados porque sale en primer lugar en las encuestas en la intención del voto de los ahomenses.

"A mí me queda muy claro que es la desesperación de los que están allá del otro lado, inclusive coraje, porque escuchamos a algunas personas y grupos que como dicen ellos se disparó el candidato, están desesperados, pero ahí están las encuestas, y ese posicionamiento que tenemos, estamos sobre ellos y cualquiera".

Destacó que es el candidato número uno en la preferencia de la gente y seguramente estarán haciendo este tipo de guerra sucia en su contra.

Esas artimañas que siempre han utilizado, pero que a mí no me han afectado y no me van a mover. Consideré conveniente denunciar y vamos a seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo desde el primer día.