Crean en el virus, el Covid-19 es una realidad: epidemiólogo de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Lamentablemente hay cierto número de población que no acata las recomendaciones de la Secretaría de Salud porque no cree en el Covid-19 y este virus es una realidad, manifestó Sergio David Coronado.

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01 habló en entrevista para EL DEBATE sobre este nuevo virus.

Doctor, ¿cómo se encuentran los servicios de salud ante esta pandemia?

Hasta ahorita afortunadamente no están siendo rebasados, pero sí tenemos un incremento de casos tanto leves como graves. Su transmisión es muy elevada.

Se dice que es un virus que dura en el aire, ¿es cierto?

No permanece en el aire, posiblemente segundos, como la mayor parte de las partículas descienden, permanecen en alguna área física. El permanecer el virus activo varía entre horas a días de acuerdo a las condiciones del clima y la humedad. El clima si es arriba de 30 grados prácticamente el virus desaparece del área física, pero si está húmedo y fresco puede tardar horas o a veces hasta días. Pero hay que considerar que el virus es como los parásitos, tienen que estar dentro de un ser vivo para permanecer como tal, si no el virus desaparece.

En Sinaloa las temperaturas son muy altas, ¿el calor nos ayudará a reducir contagios?

En lo que nos puede ayudar el calor, el clima, es a evitar que el virus pueda permanecer a la intemperie, en las áreas físicas, pero en las personas no. Entonces, si no tenemos los debidos cuidados, podemos tener brotes. Yo creo que sí va ayudar porque va a evitar que haya presencia del virus en áreas físicas donde las temperaturas estén arriba de 30 grados. El riesgo de la transmisión son las personas con el virus que no se aíslan a fin de cortar la cadena de transmisión.

¿Este virus llegó para quedarse?

El virus está, llegó y está prácticamente con una situación de convertirse en un virus habitual. Le llamamos endémico, que para ello tenemos que tener buenas medidas de control como es el aislamiento, la limpieza y esperemos que tengamos una vacuna también como lo manejamos en el 2009 con la influenza. La influenza llegó en el 2009 y se quedó también, un virus nuevo H1N1, y todavía estamos teniendo casos que son menos.

¿Cómo se reproduce este virus?

La reproducción es intracelular, es dentro del organismo. O sea, el virus no se reproduce en las superficies ni en el medio ambiente.

La gente dice que siempre ha existido este virus, que los gobiernos están mintiendo...

Hay una controversia en las redes sociales, que la población misma dice que los gobiernos están mintiendo porque ha habido este coronavirus en otros años anteriores, 2002, 2012, pero no es el mismo, son tipos de coronavirus, no tiene la misma situación genética. En este caso, el primero fue el SARS en el 2002, después viene el del Oriente Medio en el 2012, y este es un nuevo coronavirus, con nomenclatura distinta.

¿Y no se sabe qué lo originó?

Hasta ahorita no, pero la teoría es que viene de los murciélagos. Eso es lo que se hablaba en un principio que los chinos son consumidores de aves y algunos animales exóticos. Pero más que nada sí es una forma de la manipulación no tanto de la cocción, porque todo virus y bacteria en ebullición prácticamente muere la mayor parte de las partículas de los microorganismos, pero la manipulación es lo que da prácticamente la manera de infectarnos y de transmitir con las manos sucias secreciones del virus.

Derivado de eso se ha pedido no saludar de beso, no saludar de mano, ¿qué pasará con las relaciones sociales?

Poco a poco se tienen que ir reintegrando. Estamos en la fase activa, de transmisión, en el pico todavía en gran parte del país. En nuestro estado todavía no han descendido los casos, aunque ya está reaperturándose la economía a través de negocios, pero con su debida distancia y cuidados, y sobre todo actividades más que nada esenciales, pero poco a poco se va a ir activando el resto de las actividades. Si vemos que los casos no descienden, se incrementan y hay mucha defunciones, posiblemente nos regresemos a cerrar de nuevo todo hasta que logremos reducir prácticamente esa curva. Se ha mantenido con el pico alto, pero no vemos todavía un descenso como para relajarnos y decir ya pasó lo peor. Tenemos que seguir con las recomendaciones, el confinamiento, el aislamiento, salir solamente si es necesario y no en grupos.

¿Por qué sigue en el pico alto en esta enfermedad?

No se están aislando las personas, seguimos moviéndonos mucho. Esas reuniones de familias que han reportado últimamente conllevan grandes riesgos. El primer riesgo fue el Día del Niño, el segundo el Día de las Madres, el tercero el Día del Estudiante y ahora viene el Día del Padre.

De verdad vemos que hay familias que no acatan estas recomendaciones. Crean en el virus, es una realidad.

Mucha gente teme llevar a sus enfermos a un hospital porque dicen que no van con esa enfermedad y les diagnostican Covid...

Hemos conocido muchos casos que llegan a hospitales, que aparentemente los familiares los llevan por padecer cualquier otra situación que ellos no valoran como una enfermedad tipo coronavirus, pero ya estando dentro, al paciente se le hacen algunos estudios, tomografía y se ven lesiones típicas de una enfermedad: le llamamos neumonía atípica; por sospecha alta de coronavirus, se les hacen las pruebas y salen positivos. Sabemos que dentro de un hospital hay mucho riesgo de enfermarnos si permanecemos dentro muchos días. Es un riesgo para todas las personas que están dentro de un hospital, pero extremando las medidas de prevención no vamos a tener grandes problemas. Los pacientes sospechosos de coronavirus y confirmados deben estar en un área especial.

Aquí, en Jurisdicción Sanitaria 01, ¿cuántas pruebas se realizan a diario?

Las pruebas pueden variar, estamos llevando diariamente entre 20, 30 o 40 pruebas diarias y hay que considerar que el Seguro Social prácticamente es el mismo número que ellos mandan a su laboratorio que está en Jalisco. Lo importante es que todo paciente grave tenga su prueba de coronavirus y los pacientes que no están graves, habitualmente se designa una evaluación de muestreo de uno de cada 10 personas, pero las que no son muestreadas se les da un seguimiento y tratamiento especial si así lo amerita también, para eso está el manejo a través del call center. Todos los casos están documentados, sospechosos con muestra o sin muestra siendo leves, y todos los graves están en un hospital con su debida muestra, independientemente sea público o privado el hospital.

Y de estas pruebas, ¿cuántas salen positivas?

Varía mucho, pero te puedo hablar de un porcentaje potencial arriba del 60 por ciento de todas las muestras enviadas.

