Crean fondo de apoyo para personas de escasos recursos

Los Mochis.- Sin decir monto porque así lo decidió la Comisión de Hacienda, este viernes el Cabildo aprobó por unanimidad la creación de un fondo para destinarse como apoyo a personas de escasos recursos.

Arianna Sulaee Castro Bojórquez, presidenta de dicha comisión explicó que este recurso llegará única y exclusivamente para que las familias en estado de vulnerabilidad y que mantienen un estado de adeudo con Japama, puedan regularizarse.

“Este fondo no es otra cosa más que un subsidio para las personas en situación de vulnerabilidad, las cuales deberán cumplir con una serie de requisitos tales como que sean solamente usuarios domésticos que no hayan recibido descuentos anteriores en un plazo de un año”.

Enfatizó en que sólo se aplicará a usuarios de escasos recursos previo a un estudio socioeconómico realizado por la Junta de Agua Potable, dándole prioridad a las personas que debido a su situación económica se encuentren con un mayor rezago.

Por su parte, el regidor del PAS, Fernando Arce Gaxiola cuestionó a la presidenta de la Comisión de Hacienda el porqué no se daba a conocer el monto, pues él no sabía, a lo que la regidora le explicó que por acuerdo de sus compañeros se había decidido omitir esa información.

“El monto ya lo tenemos, se habló con algunos compañeros y se explicó el motivo por el cual, el monto no aparece, no es algo que tenga que aparecer en el dictamen, se tiene establecido, no sabía que le hacía falta esa información pero en otro momento se la doy”, precisó.