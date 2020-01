Crece el Eco Parque de la Amistad en Cañaveral, Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad. Los Mochis cuenta con el primer Eco Parque de la Amistad y se encuentra ubicado en el fraccionamiento Cañaveral.

Este proyecto se concretó en el 2017 con el propósito de atender la emergencia de revertir la degradación socioambiental ocasionada por la carencia de áreas verdes en los asentamientos humanos.

Con la participación ciudadana se creó este Eco Parque con el fin de fortalecer los lazos sociales y regenerar el medio ambiente, donde la misma comunidad participa en el diseño y mantenimiento, forjando un sentido de pertenencia.

Huerto. En el Eco Parque se plantaron árboles frutales, además de que se acondicionó un espacio que es utilizado como huerto comunitario. Foto: EL DEBATE

En defensa del proyecto

Al respecto, Javier Angulo, responsable del proyecto de Eco Parque de la Amistad, como lo nombraron los niños y niñas de la colonia, comentó que como primeras acciones de lo que se ha llevado a cabo, además de buscar que el espacio cuente con lo necesario para el sano esparcimiento de sus vecinos, se realizó la plantación de algunos árboles frutales.

Reunión. La mañana de ayer, funcionarios municipales visitaron el Eco Parque de la Amistad con el propósito de brindar su ayuda para mejorar este espacio. Foto: EL DEBATE

Detalles

“Ahorita tenemos sembrados más de 17 especies de árboles frutales que en su momento darán frutos. Es un microsistema que se regula por sí mismo porque está combinado con árboles de las leguminosas. Bajo este sistema estamos aportando a la creación de alimentos, además de que tenemos un espacio para el huerto comunitario con varias especies”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de crear estos espacios que serán de la ciudadanía, pero no sólo para un momento sino para la permanencia del mismo.

“Lo que intentamos hacer aquí es que los vecinos, sobre todo, quienes usarán el espacio, se involucren desde el diseño, como sucedió en este parque. Es por eso que hay una cancha, un área común”, indicó.

Vecina de El Cañaveral truena en contra del alcalde Chapman

Fue al término del recorrido de supervisión que el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno dio por el Eco Parque de la Amistad cuando Alma Beltrán López intentó acercarse al funcionario para saludarlo; sin embargo, el presidente sólo se limitó a preguntarle qué quería.

Esta acción generó la molestia de la señora, quien tronó en contra del funcionario y cuestionó si ya se olvidó que ella le ayudó durante el tiempo de campaña.

“Hasta me corrió a mi hija, que fue la que le hizo Radio Ahome, Ángela Herrera Beltrán. Me la corrió cuando yo hice tanto por él, por eso estoy molesta. Ahorita sólo quería saludarlo, pero el alcalde no merece que le diga de otra manera.”

Y es que según la inconforme, el alcalde se hizo el que no la conocía.

“Le pregunté si no me conocía, me acerqué educadamente y me dijo que yo me acercara a él y que si qué quería. Me lo dijo de una manera muy grosera y le dije que no, que él viniera a donde yo estaba, así como había venido a mí cuando quería que le ayudara a conseguir el voto. Estuve en su casa, con toda la gente. Cómo es posible que no merezca ni el saludo, por eso lo digo una y otra vez: ‘mi alcalde es bien cul..., es bien cul...’”, dijo molesta.

Por último, advirtió que reunirá a sus vecinos para hacer pública las necesidades de la colonia, la cual, afirmó, la tienen en completo abandono.