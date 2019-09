Crece la percepción de conductas delictivas en Sinaloa

Sinaloa.- La impunidad en México prevalece: apenas en uno de cada diez delitos sucedidos durante el 2018 se formalizó una denuncia ante las autoridades correspondientes, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del 2019.

En 2018, para el 93.2 por ciento de los delitos no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta de investigación, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Asimismo, a nivel nacional, el 65.4 por ciento de la población de 18 años y más identificó que en los alrededores de su vivienda existió aumento de conductas delictivas.

A nivel nacional, el primer comportamiento antisocial fue el consumo de alcohol en la calle.

Las conductas delictivas más observadas, particularmente en Sinaloa, fueron el consumo de alcohol en la vía pública, el consumo de drogas, alta frecuencia de robos o de asaltos, la venta de drogas y los disparos frecuentes.

Representantes de la iniciativa privada y actores de la sociedad civil, como Dulce Ruiz Castro y Manuel Velázquez Ceballos, llamaron a coordinar acciones entre los distintos niveles de Gobierno para trabajar en pos de la prevención.

Sociedad civil y familias

Así, Manuel Velázquez Ceballos, director de Centros de Integración Juvenil (CIJ) y coordinador de esta asociación civil en Sinaloa, instó a no criminalizar a los consumidores de alcohol o de drogas. Respecto al crecimiento en la percepción de conductas delictivas, como el consumo de alcohol o drogas en la vía pública que experimenta Sinaloa, Velázquez confirmó que es mayor el consumo de estupefacientes.

No obstante, aseveró que existen drogas de inicio, como las bebidas embriagantes o de tabaco: «Los jóvenes no solamente llegan a los CIJ por consumo de tabaco o de alcohol, llegan con otro tipo de sustancias; a lo mejor es alcohol y cocaína, tabaco y mariguana, ya no tenemos pacientes puros (que consumen una sola sustancia), sino que son pacientes poliusuarios».

En este tenor, Velázquez Ceballos recalcó que el tratamiento se basa en reaprender el no consumo: «Tenemos pacientes que tienen años con el consumo de mariguana, decirles que no lo hagan es difícil, pues está acostumbrado su organismo para que la sustancia entre en ellos. El sistema nervioso central tiene que aprender que hay otros sustitutos de la mariguana para que el cuerpo experimente esa satisfacción o esa sensación de placer. Cada paciente es un caso diferente», reiteró.

De la misma manera, la colaboración entera de las familias es indispensable para que se conviertan en «coterapeutas» e intervengan adecuada y oportunamente en la recuperación de las y los adolescentes.

En última instancia, relató que cuando se detectan jóvenes o menores de edad en estas situaciones, es con terapias de grupo, farmacoterapia o psicoterapia.

Coordinación

La presidenta de A Todos nos Compete en Ahome, Dulce Ruiz, llamó a generar soluciones en la entidad federativa para brindar confianza en las autoridades.

Consideró alarmante que más del 63 por ciento de las familias en México hayan sido víctimas de la violencia.

Abundó en que un castigo para el delincuente o infractor no representa en sí una reposición a las personas afectadas, por lo que las instituciones deberían destinar mayores recursos económicos y humanos para atender a la población y dar un mejor seguimiento: «Es bien interesante que el delito podría prevenirse mediante los valores, a través de las universidades y de las escuelas, hablar con los jóvenes y menores de edad para que den un cambio y establezcan un rumbo en su vida. Los patrones se pueden cambiar, siempre y cuando sean atendidos», argumentó.

Ejemplificó que con escuelas de padres, contacto directo con alumnos que enfrentan problemas complejos, así como la generación de nuevas actitudes, se podría recomponer el tejido social: «Siempre comentamos que este es un trabajo en equipo. Es muy complicado apuntar a una sola instancia. Es necesario trabajar Gobierno, asociaciones civiles, patronatos e incluso las mismas empresas unirnos para que las personas cambien», concluyó Ruiz.