"Creímos que perderíamos todo como el año pasado"

Los Mochis, Sinaloa.- La experiencia ya se tenía. Sabía que debía reaccionar lo más rápido posible para que las lluvias no acabaran con sus pertenencias, como ocurrió el año pasado con la tormenta 19-E.

Rosario García, vecina de la Villa de Ahome, había escuchado que las lluvias de la tormenta Ivo podrían ser fuertes, entonces, comprendió que debía ganarle al tiempo y sacar sus cosas para ponerlas en un lugar en donde no se mojaran, pues vive a la orilla del canal Heime, que desfoga durante las precipitaciones pluviales gran cantidad de agua.

Acción rápida

“Como a las 8:30 comenzó a llover poquito, estaba chipi, chipi, entonces fui a rentar una camioneta, fui con un señor. Vino y rápido subimos las cosas y las llevamos a casa de mi hija que vive para allá para arriba, para la colonia Villa de Guadalupe, para allá nos llevamos todo, aquí nada más quedó la salita y algunas cosas”, relató la madre de familia con la adrenalina que aún le quedaba después de la jornada del viernes.

Dijo que el miedo de quedarse sin nada fue más fuerte que cualquier inclemencia del tiempo, por lo que sin pensar reaccionaron.

Piden que se limpie el canal Heime para que fluya el agua. Foto: EL DEBATE

“La vez pasada nos fue muy mal. El año pasado esperamos a que llegara la lluvia, nunca pensamos en que la afectación iba a ser mucha, incluso, yo me fui y a las horas me mandaron un video en donde el agua estaba casi al techo. Pensé que esta vez iba a ser igual. Gracias a Dios no fue así, sólo llegó al margen de la banqueta, no subió más el agua, pero de todas maneras nosotros tomamos las precauciones y nos llevamos los muebles, a duras penas nos hemos hecho de cositas como perderlas otra vez”.

Solicitud

En ese sentido, la vecina de Ahome dijo que es necesario que las autoridades tanto municipales como de los módulos de riego realicen una buena limpieza del canal Heime, pues, asegura, con esto el agua de las lluvias fluirá sin ningún problema y se evitarán las inundaciones.

“El tema aquí es que limpien bien el canal. Cuando viene la máquina sólo hace como que lo limpia, pero está lleno de matas, de basura, el agua que trae este canal es de gran parte de Ahome, de la parte alta y no se da abasto, por eso es que nosotros nos inundamos porque el canal no se da abasto, por eso sería importante que sí vengan las autoridades y realicen esta limpieza del canal”.

Aseguran que aún no se recuperan de los daños del 2018. Foto: EL DEBATE

Asimismo, criticó el actuar de los elementos de Protección Civil quienes, dijo, sólo fueron a decirles que se salieran, pero ellos no los quisieron sacar.

“Vinieron y nos dijeron que iba a llover, pero fue todo. Les dijimos que nos sacaran, pero no quisieron, dijeron que no les daban permiso. Entonces, no veo de qué forma nos querían ayudar si no nos podían sacar, el agua ya era mucha”.