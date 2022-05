"Creo que es momento de que el PRI crezca y se fortalezca": Álvaro Ruelas Echave

Los Mochis, Sinaloa.- Seguro de la formación política que ha tenido a lo largo de su vida, Álvaro Ruelas Echave se dijo priista por convicción, no de ocasión.

Entrevistado sobre su estatus dentro del PRI en este momento, el mochitense se dijo tranquilo y seguro de que su lugar es dentro de este instituto político.

En el calor previo a la contienda electoral del 2021, Ruelas Echave sonó como uno de los posicionados para ocupar la candidatura a la alcaldía de Ahome; sin embargo, el partido que lo cobija desde su niñez movió otra carta y se quedó fuera del proceso, al menos de las boletas electorales, pues se sumó a la candidatura a la gubernatura de Mario Zamora Gastélum. A pesar de lo que pudo considerarse como una mala jugada, Ruelas Echave se mantuvo fuerte en su ideología: era en el PRI en donde debía mantenerse.

A casi un año de las elecciones y de cara al cambio en la dirigencia estatal del PRI, Álvaro Ruelas vuelve a sonar. Recientemente, el senador Mario Zamora ofreció un convivio en su casa a la que acudieron algunos políticos, entre ellos él y Aarón Irízar; al respecto, sólo se limitó a decir que fue un encuentro entre amigos en donde la política quedó atrás aunque, para muchos, fue una “señal” de lo que viene.

Se menciona su nombre para la dirigencia estatal del PRI, ¿participará?

Siempre he participado en todo lo que tiene que ver con el partido. Participaré cuando menos votando porque sigo siendo parte del Consejo y si existe otra posibilidad o se da otra circunstancia, también participaré, no estoy cerrado ni le saco la vuelta al tema, lo más importante es que en el partido tiene que buscarse la unidad.

¿Cuándo sale la convocatoria para la dirigencia?

No lo sé. Hasta donde sé no hay fecha, pero tenemos que hacer el trabajo desde ahorita, de ponernos de acuerdo, que todos se sienten, que las diferencias se platiquen, que nos pongamos de acuerdo y eso es lo más importante. Mi llamado es el mismo: que nos pongamos de acuerdo, lo importante es estar juntos, todos tenemos cabida en el partido.

¿Podría recuperarse el PRI de cara al 2024?

Estoy convencido de que hay espacios y no sólo el PRI, creo que se han dado muestras muy claras de que se pueden llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas y cuando se pone en primer lugar al país y su gente, se puede llegar lejos. El PRI puede llegar lejos.

¿Cómo recuperar a la gente si dentro del PRI hay desbandadas?

La salida de algunas personas, lejos de causarnos un perjuicio, deja claro quiénes no estaban en el partido. Desde hace mucho algunos no estaban con nosotros y pretendían estarlo y nos hacían mucho daño, el que hoy se definan en dónde van a estar nos beneficia porque esa debilidad ya no la tendremos.

¿Convencido de que pertenece al PRI?

Sí, es un tema de convicción. Cuando tienes todo a tu favor puedes estar por muchas cuestiones sobre todo por interés, hoy lo que nos corresponde a los que creemos en esos principios es tener el amor a los lugares en donde vivimos. Yo estoy presto a que tengamos un mejor lugar para vivir y en la responsabilidad ir sumando a la gente.

El que no aparezca AMLO en las boletas del 2024 ¿es ventaja?

Es un fenómeno que no se va a volver a repetir y creo que no existe la posibilidad de que tengamos por parte de ellos (Morena) la misma fuerza que tuvo él. Hay que ser autocríticos. La elección no la ganaron ellos, nosotros la perdimos, la gente perdió la confianza, siempre lo he dicho y no me da pena, muchos gobiernos nuestros no estuvieron a la altura de la responsabilidad.

¿Aprendieron la lección?

La aprendimos. Los que realmente tenemos un sentido de responsabilidad entendemos los errores que cometimos y estamos obligados a no cometerlos. La superficialidad con la que se hicieron algunos gobiernos nos afectaron, va a ser difícil que confíen, pero tenemos que trabajar, no vamos a tener otra oportunidad, tenemos que ser humildes y entender que la gente se cansó, pero que este no es un mejor gobierno que el de nosotros.

¿Hay mucho por hacer?

Muchísimo, desde ponernos de acuerdo, no conflictuarnos, preocuparnos por lo que a la sociedad le preocupa. Lo que nos toca es decirles a todos que no debemos de confrontarnos. Para mí no es juego ni una posición personal, quiero ver al partido fortalecido, unido y que en el cambio de dirigencia se dé con esa fortaleza, aunque uno no esté participando de manera activa, que sea como consejero y al final de cuentas, creo que la historia personal también nos da el derecho de opinar.

EL PERFIL

Álvaro Ruelas Echave

Empresario y político

*Lugar de nacimiento: Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

*Trayectoria: Fue secretario del Ayuntamiento de Ahome en el periodo de Arturo Duarte García (2014-2016). Alcalde (2017), secretario de Sedesu en Sinaloa (2018), Sedesol Sinaloa y posteriormente titular del Isife.